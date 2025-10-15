Apps
Miércoles, 15 octubre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
15 de octubre de 2025
SIN REMORDIMIENTO

“Fue todo por justicia”: el repudiable dicho del acusado por el doble femicida de Córdoba

Pablo Laurta, el principal acusado por el asesinato de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba, rompió el silencio cuando era trasladado a la ciudad de Concordia, Entre Ríos.

“Fue todo por justicia”: el repudiable dicho del acusado por el doble femicida de Córdoba
Compartir

Se conocieron las primeras palabras del presunto doble femicida de Córdoba, detenido el pasado domingo en Gualeguaychú. Pablo Laurta, el hombre señalado como el principal acusado por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio sentenció: “Fue todo por justicia”.

En ese marco, la fiscal Daniela Montangie le tomará declaración indagatoria al acusado por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio. Por el momento, las autoridades no informaron de manera oficial si el cuerpo hallado descuartizado pertenece al chofer.

Se espera que luego de dicha testimonial “quede alojado en una alcaidía o en un lugar más seguro”, informaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas.

Vale aclarar que el uruguayo tenía pedido de captura internacional de Interpol y sobre él pesa una denuncia por violencia de género de hace tres años. Fue detenido este domingo en un hotel de Gualeguaychú.

La Justicia cree que Laurta entró el sábado al mediodía a la casa de Luna Giardina, su expareja, y la asesinó de un disparo en la cabeza. También mató a su exsuegra, Mariel Zamudio, y luego se llevó a su hijo de 5 años.

El caso 

El sábado por la mañana, los vecinos del barrio Villa Rivera Indarte escucharon disparos en la calle San Pedro de Toyos. Poco después, la Policía confirmó las sospechas: Luna Micaela Giardina y su mamá, Mariel Zamudio, habían sido asesinadas a balazos en su casa.

Laurta, expareja de Luna y padre de su hijo, escapó con el chico y fue detenido horas después en Entre Ríos. El testimonio del taxista que los llevó a Gualeguaychú fue fundamental para que la Policía pudiera localizar y detener al acusado y rescatar al menor, que fue inmediatamente puesto a resguardo.

La situación del niño

Liliana Montero, ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, se refirió a la situación y dijo que “se dispuso es que el pequeño esté con una familia de acogimiento”.

“Estas familias son buscadas en el entorno conocido del niño para mantener inalterable el medio conocido, para que el impacto sea lo menos posible para él en esta emergencia”, detalló Montero. “El niño ha vivido una situación altamente traumática y va a tener secuelas de por vida”, remató la ministra.

“En una primera instancia se trabajó con la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, y el paso que sigue es delimitar qué pasará con la vida del niño”, especificó la funcionaria cordobesa.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ECONOMIA

La inflación le ganó a los fondos que envía la Nación a la Provincia

Aunque los envíos de la Nación a la Provincia aumentaron un 21,2% interanual en septiembre, la inflación del 31,8% en los últimos doce meses licuó ese crecimiento. Los fondos federales pierden valor real y la administración bonaerense enfrenta un escenario de menor poder de compra.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Un exdiputado está internado en Punta Cana y exigen un avión sanitario para repatriarlo

Ante el riesgo de implosión interna en UxP, hay ruido de modificación reglamentaria

“Estamos preparados para el resultado que sea” 

Ramos Padilla oficializó a candidatos de LLA y le tiró un palo a la Cámara Electoral

Nuevo revés para el oficialismo: tampoco pueden sacar a Espert de los afiches

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET