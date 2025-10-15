15 de octubre de 2025
SIN REMORDIMIENTO
“Fue todo por justicia”: el repudiable dicho del acusado por el doble femicida de Córdoba
Pablo Laurta, el principal acusado por el asesinato de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba, rompió el silencio cuando era trasladado a la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Se conocieron las primeras palabras del presunto doble femicida de Córdoba, detenido el pasado domingo en Gualeguaychú. Pablo Laurta, el hombre señalado como el principal acusado por los asesinatos de Luna Giardina y Mariel Zamudio sentenció: “Fue todo por justicia”.
En ese marco, la fiscal Daniela Montangie le tomará declaración indagatoria al acusado por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio. Por el momento, las autoridades no informaron de manera oficial si el cuerpo hallado descuartizado pertenece al chofer.
Se espera que luego de dicha testimonial “quede alojado en una alcaidía o en un lugar más seguro”, informaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas.
Vale aclarar que el uruguayo tenía pedido de captura internacional de Interpol y sobre él pesa una denuncia por violencia de género de hace tres años. Fue detenido este domingo en un hotel de Gualeguaychú.
La Justicia cree que Laurta entró el sábado al mediodía a la casa de Luna Giardina, su expareja, y la asesinó de un disparo en la cabeza. También mató a su exsuegra, Mariel Zamudio, y luego se llevó a su hijo de 5 años.
El caso
El sábado por la mañana, los vecinos del barrio Villa Rivera Indarte escucharon disparos en la calle San Pedro de Toyos. Poco después, la Policía confirmó las sospechas: Luna Micaela Giardina y su mamá, Mariel Zamudio, habían sido asesinadas a balazos en su casa.
Laurta, expareja de Luna y padre de su hijo, escapó con el chico y fue detenido horas después en Entre Ríos. El testimonio del taxista que los llevó a Gualeguaychú fue fundamental para que la Policía pudiera localizar y detener al acusado y rescatar al menor, que fue inmediatamente puesto a resguardo.
La situación del niño
Liliana Montero, ministra de Desarrollo Humano de Córdoba, se refirió a la situación y dijo que “se dispuso es que el pequeño esté con una familia de acogimiento”.
“Estas familias son buscadas en el entorno conocido del niño para mantener inalterable el medio conocido, para que el impacto sea lo menos posible para él en esta emergencia”, detalló Montero. “El niño ha vivido una situación altamente traumática y va a tener secuelas de por vida”, remató la ministra.
“En una primera instancia se trabajó con la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, y el paso que sigue es delimitar qué pasará con la vida del niño”, especificó la funcionaria cordobesa.