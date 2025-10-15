Volver | La Tecla Nacionales 15 de octubre de 2025 SIN REMORDIMIENTO

“Fue todo por justicia”: el repudiable dicho del acusado por el doble femicida de Córdoba

Pablo Laurta, el principal acusado por el asesinato de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba, rompió el silencio cuando era trasladado a la ciudad de Concordia, Entre Ríos.

Compartir