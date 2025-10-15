15 de octubre de 2025
TOMA NOTA
Nuevo límite de compras en Temu y Shein para que no queden retenidos los productos
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó que se definieron nuevos límites para las compras internacionales en las reconocidas plataformas.
ARCA informó que se definieron nuevos límites de compras en Temu y Shein para que no queden retenidos los productos que los usuarios adquieren a través de la web.
La medida tiene como objetivo que los paquetes sean despachados más rápido, sin ser retenidos en la Aduana. Asimismo, el organismo fiscal informó que el nuevo límite por envió en compras internacionales es de USD 3.000.
Al mismo tiempo, estableció las condiciones que deben cumplir los paquetes:
-Peso máximo de 50 kg por envío.
-Hasta 3 unidades del mismo producto por paquete.
-Uso exclusivo para consumo personal, sin fines comerciales.
Esta medida es aplicable para todas las compras internacionales, incluidas las realizadas a través de empresas como SHEIN y Temu. Estas plataformas ofrecen envió gratis en la mayoría de las compras, pero si se llega a exceder el monto límite, el organismo solicitará trámites adicionales para la entrega del producto.
Para que los paquetes no queden retenidos, se debe completar un trámite obligatorio en el portal de la ARCA. El comprador deberá ingresar con su CUIT y Clave Fiscal a la sección “Envíos Postales Internacionales” y hacer la declaración del envío, informando qué se compró y su valor.
En algunos casos, el sistema solicitará pagar una tasa o impuesto de importación antes de que el paquete pueda ser liberado. Una vez que Correo Argentino entregue la compra, se deberá volver a ingresar al mismo portal y confirmar que el envío se recibió dentro de los 30 días corridos.