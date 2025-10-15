Volver | La Tecla Nacionales 15 de octubre de 2025 ESCENARIOS

El día después: los desafíos políticos, económicos y electorales después de la foto entre Milei y Trump

El encuentro con el exmandatario estadounidense dejó la promesa de un swap por 20.000 millones de dólares, pero condicionado al resultado de las elecciones de medio término. La dependencia del respaldo de Washington expone a la Argentina a riesgos económicos, políticos y diplomáticos.

