El insólito spot de LLA en el que llaman a votar por “otra persona que bajó su candidatura”

CRUZAR EL MAR ROJO

Pareja: “Los costos que tengamos que pagar hay que estar dispuestos a pagarlos” Autocrítico, el presidente de LLA en la Provincia habla de la campaña tras el caso Espert. Mira el vaso medio lleno por el resultado de septiembre, le responde a Kicillof y dice que deben “recuperar la conexión con la gente” . "Sabemos que estamos en un momento complicado, pero sabemos que se hizo un esfuerzo muy grande este año como para abandonarlo", afirmó Pareja.