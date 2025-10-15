Apps
"MARCA AL PELADO"

El insólito spot de LLA en el que llaman a votar por “otra persona que bajó su candidatura”

El frente de Javier Milei lanzó un video para explicar cómo votar con la boleta única, aclarando que seguirá presente José Luis Espert al que ni siquiera mencionaron. Este lunes, la CNE señaló que en esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel (BUP) de la provincia de Buenos Aires.

Confirmada la decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de que no se reimprimirán boletas en la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert, La Libertad Avanza (LLA) lanzó un insólito spot, con Diego Santilli y Karen Reichardt. llamando a votar al "Pelado" en las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

Este lunes, la CNE señaló que en esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel (BUP) de la provincia de Buenos Aires, tal cual había solicitado LLA por la renuncia de su ahora excandidato, Espert, envuelto en un escándalo por vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.

De esta manera, los votantes libertarios deberán seleccionar la parte de la BUP en la que aparece la foto del economista, junto a la exactriz, explicando cómo se vota con este nuevo mecanismo, pero con los cuidados necesarios para no mencionar al escandaloso excandidato.

"Este 26 de octubre los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Javier Milei o si volvemos al pasado. En la provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza o Argentina retrocede", dice el mensaje que utilizaron los candidatos para difundir el spot.

En el video, Santilli y Reichardt intenta explicar cómo sufragar. "Cuando estés por votar, prestá mucha atención. En la Provincia, La Libertad Avanza aparece primera como primera opción, con la columna violeta y el águila", dicen los aspirantes a diputados.

"Vas a encontrar una foto en la que está Karen y otra persona que bajó su candidatura", detalla el "Colo", sin mencionarlo a Espert. "No te preocupes, porque marcando en el casillero, estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad Avanza y a mí", aclaró, como para salir de la confusión.

Para sumar un último "slogan" al curioso spot, Santilli les pidió a sus votantes, seleccionar a Espert, aunque sin mencionarlo. "Para votar al Colorado, marcás al Pelado", cerró.
 
 

