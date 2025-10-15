Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de octubre de 2025 CRUZAR EL MAR ROJO

Pareja: “Los costos que tengamos que pagar hay que estar dispuestos a pagarlos”

Autocrítico, el presidente de LLA en la Provincia habla de la campaña tras el caso Espert. Mira el vaso medio lleno por el resultado de septiembre, le responde a Kicillof y dice que deben “recuperar la conexión con la gente” . "Sabemos que se hizo un esfuerzo muy grande este año como para abandonarlo", afirmó Pareja.

