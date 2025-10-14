Entre el rechazo y la justificación: la política argentina frente al ultimátum de Trump

La Tecla
Imposible gobernar bien si no querés, si no amas tu País, su gente, sus trabajadores,sus universidades, sus provincias....— Juan Malpeli (@juanmalpeli) October 14, 2025
Imposible gobernar para una Argentina prospera/grande entregando permanentemente Soberanía...
Basta de entreguismo, basta de deuda que no construye. Basta!
Las cosas por su nombre:— Diego R Garciarena (@dgarciarena) October 14, 2025
Los acuerdos deben ser con Argentina y los argentinos. El Congreso no puede aprobar tratados con potencias extranjeras que sean un mero apoyo electoral sectorial ya que ello es una intromisión a cuestiones soberanas del pueblo argentino.
Los acuerdos…
El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás.… pic.twitter.com/HvYOMyvtQr— Manuel Adorni (@madorni) October 14, 2025
El nivel de apoyo y confianza solo es posible gracias y bajo la administración de @JMilei , ya que las políticas anteriores del kirchnerismo habrían hecho que un acuerdo de esta naturaleza fuera "sin sentido" para EE. UU.— Juliana Santillán Juárez Brahím (@SantilanJuli223) October 14, 2025
NO HAY EXIGENCIA DE RUPTURA CON CHINA: EE. UU. no ha… pic.twitter.com/IdwEBmN6c5