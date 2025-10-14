14 de octubre de 2025
TODO MAL
Nuevo revés para el oficialismo: tampoco pueden sacar a Espert de los afiches
El gobierno libertario no sólo no podrá reimprimir las boletas para las elecciones del domingo 26, sino que tampoco será posible volver a imprimir los afiches con las listas completas, así que allí también figurará el excandidato.
Luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazara la posibilidad de que se proceda a reimprimir las boletas únicas de papel (BUP) correspondientes a la provincia de Buenos Aires tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), ahora el oficialismo sufrió un nuevo revés: la Junta Electoral también rechazó la reimpresión de los afiches con las listas completas de candidatos, de modo que el nombre de Espert no sólo figurará en las boletas, sino también en esos afiches.
La Junta consideró que es “materialmente imposible” proceder a la reimpresión de los 40.000 afiches y que, además, el pedido de LLA, además de ser tardío (porque lo solicitaron después de pedir la reimpresión de las boletas), es “jurídicamente improcedente”.
Los integrantes de la Junta que tomaron la decisión son Jorge Di Lorenzo, Hilda Kogan, Alejo Ramos Padilla, Alina Sayal y Leandro Luppi.
El organismo enfatizó que la agrupación libertaria no presentó el pedido de reimpresión de los afiches al mismo tiempo que el de las boletas, sino cinco días después.
“Es importante señalar que, ni en la presentación inicial del 6 de octubre, ni durante la audiencia pública del 8 de octubre, la alianza peticionante formuló pedido alguno de reimpresión de los afiches de listas completas previstos en el artículo 62 bis, inciso 11, del Código Electoral Nacional, limitando su solicitud exclusivamente a las boletas únicas papel. Recién con fecha 11 de octubre de 2025, a las 13.19 horas, y luego de dictada la resolución que denegó la reimpresión de boletas, el apoderado Alejandro Carrancio, presentó un nuevo escrito requiriendo la reimpresión de los afiches de listas completas”, precisa el escrito de la Junta.
La Junta había informado a los otros partidos sobre el nuevo pedido de LLA. Las agrupaciones partidarias se manifestaron en contra por diversos motivos.
De todas maneras, en su análisis de la cuestión, la Junta observó que “aun cuando el pedido —formulado de modo tardío— se limite a la reimpresión de afiches, su cumplimiento resulta materialmente imposible en el estado actual del proceso electoral”, ya que implicaría rehacer todo un proceso que incluye el doblado, inserción en bolsines, ordenamiento y distribución de los mismos y el control de todos esos pasos.
“Nno se trata, entonces, de una cuestión de conveniencia o de costos, sino de una imposibilidad material: las condiciones temporales y logísticas ya no permiten retrotraer etapas concluidas sin poner en riesgo la transparencia y regularidad del proceso
electoral”, precisó la Junta.
Además, la coincidencia entre lo que figura en la boleta y lo que dice el afiche “resulta indispensable para asegurar la claridad y coherencia del sufragio”, añadió.
Por todo esto, decidió no hacer lugar al pedido del oficialismo. Espert seguirá figurando también en los afiches con las listas completas de la provincia de Buenos Aires.