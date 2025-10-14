Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2025 TODO MAL

Nuevo revés para el oficialismo: tampoco pueden sacar a Espert de los afiches

El gobierno libertario no sólo no podrá reimprimir las boletas para las elecciones del domingo 26, sino que tampoco será posible volver a imprimir los afiches con las listas completas, así que allí también figurará el excandidato.

