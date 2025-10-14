14 de octubre de 2025
DESCONFIADOS
Un exdiputado está internado en Punta Cana y exigen un avión sanitario para repatriarlo
El exlegislador bonaerense Ricardo Gorostiza tuvo una descompensación en República Dominicana y la familia acusa problemas con la aseguradora. Solicitaron un avión sanitario y todavía no tuvieron respuestas por parte del gobierno. Desconfiados dialogó con la hija del exdiputado para dar la versión de lo sucedido
Mientras se encontraba de vacaciones con sus amigos, el exdiputado bonaerense del peronismo, Ricardo Gorostiza, se encuentra internado en el hospital IMG de Punta Cana, luego de descompensarse. Hace varios días que permanece en el nosocomio a la espera de un avión sanitario para atenderse en nuestro país.
Sus familiares sostuvieron que el estado de salud del exdiputado sigue siendo delicado, por eso insisten en reclamar la llegada de un avión sanitario. De acuerdo con el parte médico brindado al mediodía del lunes, los profesionales redujeron parte de la medicación y confirmaron que el nivel de sodio se encuentra estabilizado, aunque todavía no pueden suspender los fármacos que sostienen su presión arterial.
Ante esta situación, Desconfiados dialogó con María Eugenia Gorostiza, hija del exdiputado bonaerense, para dar detalles de lo sucedido: “Mi padre se vino de vacaciones con sus amigos, el 1 de octubre cuando tenía que volver se empezó a sentir mal y tenía fiebre y lo trajeron al hospital IMG de Punta Cana y quedó internado. El diagnóstico fue una influenza A, neumonía y una bacteria intestinal. Ya partimos de la base, entró a terapia intensiva, pero acá llegó a las 11 y media de la mañana y a terapia lo subieron a las 20 horas”.
“Estuvo un montón de horas esperando una guardia, si bien lo atendieron, pero hasta que la asistencia no hacía el desembolso o no hacía la extensión, porque obviamente se le vencía ese día porque volvía, no lo subieron a terapia. Ya partimos de un proceso inhumano. Estuvo dos días en terapia intensiva, el viernes ya pasó a sala, se quedó con un amigo que es el que se pudo quedar y el sábado al mediodía llegó eso, el amigo se volvió”, sentenció María Eugenia.
Allí describió cuando sufrió una nueva descompensación, la que derivó en una nueva internación: “Cuando sale del baño tenía como las pupilas muy grandes y yo le empiezo a decir, pá, qué te pasa, qué te pasa. Se le dan vuelta los ojos, se empieza a desvanecer, yo lo agarro, me caigo al piso con él, logro abrir la puerta, grito y en tres segundos llegan los médicos que le salvaron la vida. Ahí entra a terapia nuevamente, lo puedo ver a las 6 de la tarde”.
Si bien permanece en el hospital, la hija de Gorostiza reveló que su padre “está despierto, muy descompensado, pero despierto”.
Allí comenzaron los problemas con la aseguradora, cuando le dijeron que “a las 23 y 59 me quedaba sin cobertura”. Y también denunciaron inconvenientes con el traslado al país: “Los aviones sanitarios cuando son de país a país es a través del gobierno nacional. Bueno, el gobierno nacional no tiene avión sanitario. Estuvo en un momento, está desmantelado. No existe avión sanitario. De que trasladar a alguien se traslada con una empresa privada. Que son costosísimas”.
También deslizó críticas a la aseguradora: “Lo único que cubrieron fueron 28.000 dólares hasta el momento, hace desde el martes que estamos en cobertura, tienen que cubrir eso. Y no solo eso, sino la repatriación también. Porque mi padre ya habló con el médico cardiólogo de mi padre, que es del Flenny, se llama Jorge Perrone. Y ya acordaron que mi padre no puede volver al avión comercial, tiene que volver en avión sanitario. Y va directamente al Flenny”.