Un exdiputado está internado en Punta Cana y exigen un avión sanitario para repatriarlo

El exlegislador bonaerense Ricardo Gorostiza tuvo una descompensación en República Dominicana y la familia acusa problemas con la aseguradora. Solicitaron un avión sanitario y todavía no tuvieron respuestas por parte del gobierno. Desconfiados dialogó con la hija del exdiputado para dar la versión de lo sucedido

