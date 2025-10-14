14 de octubre de 2025
LOMAS DE ZAMORA
Katopodis y Otermín recorrieron obras del Proyecto D10S
El ministro bonaerense y el intendente caminaron por la avenida de Fiorito reconstruida como parte del plan de obras en homenaje a Maradona.
El ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, se encontraron hoy para recorrer juntos una avenida en Villa Fiorito, que fue reconstruida como parte de un plan de obras en homenaje al fallecido astro futbolístico Diego Maradona.
Katopodis visitó a Otermín en su terruño y ambos caminaron por el sector de la avenida Recondo, en el barrio donde creció “Pelusa”, que fue reconstruido en el marco del proyecto Comunidad de D10S, que contempla varias obras planificadas para homenajear al futbolista, entre ellas un polo deportivo y cultural.
“Mientras hay un Gobierno nacional que deserta de sus funciones, que mira para otro lado y elimina por completo la obra pública, en la Provincia tenemos un Gobierno que le mete con todo, contra viento y marea”, dijo Otermín durante la caminata compartida. “Queremos darle las gracias especialmente al gobernador Axel Kicillof, a ‘Kato’ y a todo el equipo bonaerense por sumar fuerzas para mejorar Lomas.”
“Podemos vivir mejor. La Argentina puede ser otro país, con más inversión en obra pública para cumplirles a nuestros vecinos ese voto de confianza que nos dieron el 7 de septiembre y que nos van a volver a dar el 26 de octubre”, manifestó, por su parte, Katopodis.
De la recorrida también participaron la Jefa de Gabinete del municipio, Sol Tischik, y la directora de Articulación Técnica Municipal de la Región Metropolitana, Camila Vallejo.