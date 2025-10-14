Volver | La Tecla Nacionales 14 de octubre de 2025 EN EEUU

Respaldo a medias de Trump a Milei: “Si pierde, no seremos generosos”

El presidente viajó a los Estados Unidos para tener un encuentro con Donald Trump luego del anuncio del salvataje financiero. Sin embargo, el presidente dijo que la ayuda económica está sujeta al resultado electoral

