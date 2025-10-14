Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2025 BOLETÍN OFICIAL

Kicillof lanzó licitación millonaria para un sistema de atención por bots de WhatsApp

El gobierno bonaerense aprobó una millonaria licitación pública en dólares para desarrollar una plataforma informática con bots conversacionales y gestión centralizada a través de WhatsApp Business.

Compartir