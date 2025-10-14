Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2025 PRESUPUESTO 2026

Provincia aseguró a intendentes que financiará una obra clave para evitar inundaciones

El Gobierno bonaerense ratificó a intendentes de la Cuarta que contempla fondos para el llamado “Nodo Bragado”, una gran iniciativa hidráulica para la región. Fue tras el encuentro del comité de cuenca del Salado.

Compartir