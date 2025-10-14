14 de octubre de 2025
PRESUPUESTO 2026
Provincia aseguró a intendentes que financiará una obra clave para evitar inundaciones
El Gobierno bonaerense ratificó a intendentes de la Cuarta que contempla fondos para el llamado “Nodo Bragado”, una gran iniciativa hidráulica para la región. Fue tras el encuentro del comité de cuenca del Salado.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguró a intendentes de la Cuarta Sección que en el Presupuesto 2026 se incluirá una obra clave para evitar inundaciones, según refirió el alcalde de Bragado, Sergio Barenghi, tras un encuentro del comité de cuenca del Salado.
Se trata del “Nodo Bragado”, una obra de gran magnitud hidráulica que apunta a resolver las recurrentes inundaciones en la región, y que actúa como una “olla receptora” de vertientes como el Canal Mercante, el San Emilio y el Saladillo, señaló.
El mandamás de Bragado, uno de los distritos más afectados por el escurrimiento de aguas de la cuenca, explicó a Cadena Nueve que las obras proyectadas incluyen la canalización aguas abajo del Saladillo, el dragado de la laguna del parque, la conexión con la laguna municipal y la ampliación del canal San Emilio, entre otras intervenciones estratégicas.
Los jefes comunales y la Provincia firmaron un convenio que permitirá sancionar más rápidamente a quienes realicen canales clandestinos, una práctica que desequilibra el sistema hídrico regional y suele beneficiar a los grandes productores en detrimento del resto.
“Ahora los municipios tenemos poder de policía. Podemos verificar y dar aviso inmediato a la Autoridad del Agua, que ya no necesita hacer todo un trámite largo. Esto acelera las sanciones y pone un freno a estas maniobras”, detalló Barenghi.
En ese plano, criticó con dureza al Gobierno Nacional, al señalar que el Fondo Hídrico Nacional, alimentado por un porcentaje de cada litro de combustible, no está siendo utilizado para obras de infraestructura pese a contar con más de 155.000 millones de pesos en plazo fijo, según reconoció el propio Estado.