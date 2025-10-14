Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Larroque apuntó contra Milei y defendió la continuidad de los Bonaerenses: “Es un gobierno fantasma que no gestiona”

El ministro destacó la continuidad del programa pese a la crisis, resaltó el esfuerzo provincial y la participación de 30 mil finalistas en Mar del Plata. Además, criticó al presidente por “no pensar en la gente” y actuar “como una fuerza de ocupación”.

