14 de octubre de 2025
LA TECLA MAR DEL PLATA
Larroque apuntó contra Milei y defendió la continuidad de los Bonaerenses: “Es un gobierno fantasma que no gestiona”
El ministro destacó la continuidad del programa pese a la crisis, resaltó el esfuerzo provincial y la participación de 30 mil finalistas en Mar del Plata. Además, criticó al presidente por “no pensar en la gente” y actuar “como una fuerza de ocupación”.
En el marco de una conferencia de prensa realizada en el Hotel Provincial de Mar del Plata, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, destacó la organización de las finales de los Juegos Bonaerenses y la articulación con el municipio local, pero no dejó pasar la oportunidad para lanzar duras críticas contra el presidente Javier Milei.
El ministro de Desarrollo Local señaló sobre la administración nacional que “es un gobierno fantasma que no gestiona”, sostuvo el y aseguró que el jefe de Estado se comporta “como una fuerza de ocupación más que como representante del pueblo argentino”. En la misma línea, afirmó que Milei “nos ha dado arrebatos, shows y episodios bochornosos, pero uno no ve una dinámica ni mímica de gestión”.
Frente a ese panorama, Larroque reivindicó la decisión del gobernador bonaerense de sostener políticas públicas en medio del ajuste nacional. “Duplicamos los participantes de hace diez años, y eso se sostuvo y creció incluso durante el gobierno de Milei, en medio de un ahogo financiero para la provincia”, subrayó.
El ministro destacó que los Juegos Bonaerenses involucran hoy a más de 100 mil personas mayores y a casi un 30% de la población estudiantil secundaria, con más de cien disciplinas en competencia. También resaltó el impacto económico y social que genera el evento en Mar del Plata: “Son 30 mil finalistas que llegan a la ciudad, pero además vienen sus familias, acompañantes y allegados. Esto representa un movimiento muy importante para la hotelería y el comercio local, justo en una época de baja temporada”, explicó.
La provincia, precisó, destinó más de 18 mil millones de pesos para garantizar la continuidad del programa, mientras que “a nivel nacional, los torneos han sido desmantelados: pasaron de 25 mil finalistas en 2023 a solo 8 mil este año, con una reducción del 70% de la inversión”.
Pese a las diferencias políticas, Larroque destacó la cooperación con los municipios y resaltó la coordinación lograda con el gobierno local. “Se ha podido coordinar de manera correcta con el municipio”, reconoció.
Finalmente, el ministro reivindicó el sentido social de los Juegos Bonaerenses: “El deporte es una escuela de comunidad. Muchos chicos y chicas conocen el mar gracias a esta política pública. Ver la alegría y el orgullo con que llegan a representar a sus distritos nos confirma que vale la pena sostener este esfuerzo”.
Y cerró con una frase que sintetizó el espíritu del evento: “Los Juegos Bonaerenses no se manchan”.