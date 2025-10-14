Volver | La Tecla Nacionales 14 de octubre de 2025 NOVEDAD

California regula los chatbots de acompañamiento de IA

Ante el avance de la Inteligencia Artificial y la aparición desenfrenada de herramientas informáticas, el gobernador de dicho estado, Gavin Newsom, se convirtió en el primero en avanzar con una ley para normalizar su uso.

