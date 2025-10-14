Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Cartelización de las playas marplatenses: concesiones blindadas hasta 2046

La prórroga de los contratos en las Unidades Turísticas Fiscales bloquea reformas por años, concentra el negocio en pocos grupos y muestra un poder que influye más allá de las playas: precios, turismo y logística urbana. La mayoría de las concesiones fueron otorgadas bajo la gestión de Gustavo Pulti.

