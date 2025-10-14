Ramos Padilla oficializó a candidatos de LLA y le tiró un palo a la Cámara Electoral

Ahorapodrá decir que es el primer candidato a diputado nacional luego de la oficialización de la lista deen la provincia de Buenos Aires. De todos modos, su cara no aparecerá en laya que no se reimprimirá por lo que estará la de. El escándalo que sacude al gobierno de Javier Milei llevó a la judicialización de su lista y arrastró a los tribunales intervinientes a rencillas internas entre los magistrados.El Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, a cargo de, oficializó la nómina de los libertarios en cumplimiento de lo dispuesto por la. Sin embargo, en su escrito dejó en claro su postura contraria a lo resuelto por los. Mensajes cruzados y respuestas con cuestionamientos entre los integrantes de los tribunales como telón de fondo del papelón del oficialismo con sus postulantes.La medida responde a la resolución de la CNE del 11 de octubre en el expediente “Alianza La Libertad Avanza – Distrito Buenos Aires s/ oficialización de candidaturas”, que revocó una decisión del propio juzgado del 8 de octubre.previsto en el artículo 7° del Decreto 171/2019 y en el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional.El fallo anterior había rechazado el pedido de la fuerza política para que el reemplazo del primer lugar, tras la renuncia de José Luis Espert, se realizara con el siguiente candidato varón. La resolución fue respaldada por la, quien sostuvo que “la interpretación que pretenden los recurrentes (…) no solo conspira contra la finalidad misma de la ley de paridad como medida de acción positiva tendiente a garantizar la igualdad real de oportunidades sino que, además, (…) podría ver comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino”.Ramos Padilla dejó en claro que “—integrada en este caso por los Dres. Santiago Corcuera y Daniel Bejas—, sino la posición coincidente de todas las partes intervinientes y del Ministerio Público Fiscal en todas las instancias, en línea con los compromisos constitucionales e internacionales del Estado Argentino en materia de igualdad de género”.Asimismo, disparó contra los dos jueces y expresó: “Por lo demás,orientada a garantizar la vigencia efectiva de la Constitución Nacional; y que el ejercicio de la función jurisdiccional supone, necesariamente, la interpretación de las normas y la determinación de su validez frente a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”.El magistradoal entender que su aplicación literal contrariaba la finalidad de la ley de paridad de género. En su resolución, sostuvo que las cuestiones debatidas “trascienden el caso particular, los candidatos, los partidos y el proceso electoral”, y que forman parte de un debate institucional más amplio sobre el alcance de las acciones positivas y la igualdad real de las mujeres en el acceso a los cargos públicos.En tanto, el Juzgado resolvió adecuar y oficializar la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza, incorporando elestablecido por la Cámara Nacional Electoral. En el fallo detalla los nombres de los 35 titulares y suplentes de la nómina bonaerense. Entre los principales figuranLas. El primero rechazó la impresión y los de la CNE plantearon que no hacía falta pronunciarse porque ya no había tiempo para hacer lugar al pedido de La Libertad Avanza.No obstante, en un tramo de la medida dispuesta por la Cámara Nacional Electoral cuestionaron la audiencia que se llevó cabo en la Justicia Federal de La Plata con la participación de los apoderados de los partidos y del ministro del Interior, Lisandro Catalán. “Cabe señalar que si bien durante el trámite en primera instancia(cf. fs. 153), no es menos cierto que esas circunstancias no modifican el hecho de que los plazos mínimos necesarios -antes señalados- se encuentran actualmente vencidos”, expresaron los magistrados.Lo concreto es que después de idas y vueltas,. Karina Celia Vázquez será la segunda candidata y sí estará en la BUP junto con el legislador caído en desgracia. De fondo, en medio del escándalo libertario, se libró una batalla entre los jueces de las diferentes instancias que dejaran expuestas las diferencias con sus resoluciones.