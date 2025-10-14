Volver | La Tecla Nacionales 14 de octubre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

marielabranda

Narcoescándalo: el entramado de negocios y vínculos en el sur

Las esquirlas del escándalo político que se llevó puesto a José Luis Espert le pegaron un sacudón a la política rionegrina. Relaciones y contratos millonarios en torno a Vaca Muerta

Compartir