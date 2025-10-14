14 de octubre de 2025
INCERTIDUMBRE
Qué pasará con el nene de 5 años tras el doble femicidio y la detención de su padre
La Ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Liliana Montero, fue la que brindó los detalles del futuro inmediato del menor a la prensa.
La Policía encontró al menor de 5 años que era intensamente buscado tras el doble femicidio ocurrido el sábado en la localidad de Villa Serrana, en la ciudad de Córdoba, que tenía como principal sospechoso a su padre.
En ese marco, la Ministra de Desarrollo Humano, Lilia Montero, explicó qué pasará con el niño tras el doble femicidio que se cobró la vida de su madre y su abuela, que cuidaban de él.
“Se activó un protocolo para que desde Entre Ríos se hagan las primeras contenciones. Mientras desde acá nuestro equipo tenía la misión central de indagar con qué familia podía ir el niño”, empezó diciendo la funcionaria al medio El Doce.
Como los hogares no tienen la capacidad de albergar a menores por muchos meses pero si pueden hacerlo durante casos puntuales y temporales, se está evaluando que el niño sea cuidado por un “familiar de emergencia”.
“Ayer y hoy nuestro equipo estuvo evaluando esta posibilidad en el entorno comunitario del niño”. Y agregó: “Aún así queda una resolución de fondo. Es decir cómo el niño va a seguir su vida y con quiénes. Esto requiere mucha más evaluación e intervención de psicólogos y trabajadores sociales”.
Al mismo tiempo, Montero aseveró que por el momento se desconoce el estado psicológico del menor. Los profesionales están tratando de trabajar para aliviar el “grave trauma” y se estima que se encuentra en un estado de shock.
Los detalles del caso
Un doble femicidio seguido de secuestro conmocionó al barrio de Villa Rivera Indarte, en Córdoba, ocurrido durante el fin de semana. Las víctimas fueron identificadas como Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio.
El presunto agresor, identificado como Pablo Laurta, quien es de nacionalidad uruguaya, habría asesinado a su expareja (Luna Giardina) y a su suegra (Mariel Zamudio). Luego de cometer los asesinatos, se llevó consigo al hijo de ambos, de cinco años.
La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º turno. Ante la gravedad de los hechos, las autoridades habían procedido a la activación del Alerta Sofía y, gracias a la misma, lograron dar con el paradero del menor.