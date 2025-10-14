Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Carrancio: "La Libertad Avanza eleva la vara"

En diálogo con La Tecla, el vicepresidente de La Libertad Avanza y candidato a diputado habló sobre las elecciones nacionales, el escándalo Espert, la situación del país y otros temas

Compartir