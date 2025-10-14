14 de octubre de 2025
CARRERA ELECTORAL
Barajar y dar de nuevo: sin Espert en la boleta, LLA reorganiza su campaña en PBA
Luego de confirmar que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza, la mesa libertaria bonaerense se reunió en Casa Rosada para reorganizar el cierre de campaña. En la mesa chica admiten que el fallo limita la capacidad de reorganizar la campaña y obliga a centrar los esfuerzos en la comunicación directa con los votantes.
La mesa de campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) se reunió este lunes para redefinir el tramo final de la campaña electoral, luego de que la Justicia rechazara el pedido para reimprimir la Boleta Única de Papel (BUP) con la imagen de Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert. La decisión judicial deja al espacio libertario frente a un escenario complejo, marcado por la renuncia de Espert tras el escándalo por sus vínculos con el empresario narco Fran Machado.
El encuentro tuvo lugar en la Casa Rosada desde las 15 y fue encabezado por el diputado provincial y titular del partido en Buenos Aires, Sebastián Pareja. Participaron también Diego Santilli, Cristian Ritondo y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. En cambio, estuvieron ausentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, quienes viajaron a Washington junto al presidente Javier Milei.
En medio de idas y venidas, desde el riñon libertario sostienen que la campaña se desarrolla en un "clima extraño", donde todos los esfuerzos de los violetas están en intentar recuperar la iniciativa, "algo que no pudimos hacer antes" (en relación a las elecciones pasadas). Al mismo tiempo, parte de las esperanzas de revertir los resultados de los comicios pasados está en el protagonismo que ha tomado el Presidente y en el éxito de algunas medidas como, por ejemplo, la quita de retenciones.
Aunque la resolución judicial se conoció horas después, en el espacio libertario ya se anticipaba una respuesta negativa. “La veo complicada. Las contestaciones de los partidos son negativas. La gente sabe que Espert no está, pero puede afectar. Nos va a perjudicar. No hay mucho que hacer, faltan 15 días para la votación”, reconoció un dirigente durante el encuentro. En la mesa admiten que el fallo limita la capacidad de reorganizar la campaña y obliga a centrar los esfuerzos en la comunicación directa con los votantes.
La imagen de Espert en la boleta se convirtió en un problema político y simbólico para LLA, que intenta ordenar su discurso en medio de un clima de incertidumbre. La figura de Santilli busca aportar volumen electoral en el conurbano bonaerense, pero la imposibilidad de reflejarlo en la papeleta complica el mensaje de renovación y unidad que el oficialismo pretendía transmitir.
Mientras tanto, Javier Milei prepara una nueva gira por el territorio bonaerense, con el objetivo de apuntalar la campaña nacional desde el distrito que concentra el mayor peso electoral del país. Según la agenda preliminar, el mandatario estará este jueves en Tres de Febrero y el viernes en Pergamino, en el marco de su recorrido de cierre.
El cierre formal de campaña está previsto para el miércoles 22 de octubre, aunque aún resta definir el lugar. En el entorno presidencial aseguran que Milei buscará un acto de alto impacto simbólico, con fuerte presencia de dirigentes y militancia bonaerense, para intentar recuperar terreno en una provincia clave donde el oficialismo enfrenta su prueba más difícil.