Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2025 CARRERA ELECTORAL

Barajar y dar de nuevo: sin Espert en la boleta, LLA reorganiza su campaña en PBA

Luego de confirmar que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza, la mesa libertaria bonaerense se reunió en Casa Rosada para reorganizar el cierre de campaña. En la mesa chica admiten que el fallo limita la capacidad de reorganizar la campaña y obliga a centrar los esfuerzos en la comunicación directa con los votantes.

Compartir