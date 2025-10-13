13 de octubre de 2025
VIOLENCIA
Otra recorrida libertaria con incidentes: un partidario de Santilli golpeó a una mujer
El hombre, un abogado cercano al principal candidato de LLA en el distrito, increpó con insultos a manifestantes que expresaban su repudio al diputado del PRO y quedó filmado cuando agredió a una persona de ese grupo.
“La concha de tu madre, zurdo. Andate a Venezuela, pelotudo. Hijo de puta, te voy a cagar a trompadas. ¡Zurdos! Andate a Cuba, hija de puta.”
Con esas palabras increpó el militante libertario Juan Carlos Gil a un grupo de manifestantes que se habían reunido en Quilmes para repudiar la presencia del diputado nacional Diego Santilli, que había desembarcado en la ciudad para una recorrida de campaña. Gil increpó de esta manera a las personas que protestaban mientras cruzaba la calle desde donde estaba el grupo de partidarios de La Libertad Avanza (LLA) hasta la otra vereda, donde se habían reunido los manifestantes.
Y la cosa no terminó ahí, ya que, además de increpar e insultar, le propinó un golpe a una mujer, marcando así un nuevo incidente durante una recorrida de campaña libertaria, que continúa la lista de episodios tensos y a veces violentos que se produjeron en varias “bajadas” al territorio por parte del presidente de la Nación, Javier Milei; de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y de otros dirigentes libertarios.
Ocurrió en Lomas de Zamora, en Corrientes, en Santa Fe y en otros puntos del país y de la provincia de Buenos Aires. Y ahora volvió a ocurrir en Quilmes.
Gil, además de seguidor de LLA y de apoyar la candidatura de Santilli (primer postulante bonaerense para el Congreso Nacional luego de que José Luis Espert renunciara a su lugar en la lista violeta), es abogado. Y su actitud durante la recorrida del diputado proísta le traerá problemas en ese sentido.
En efecto, el tesorero del Colegio de Abogados de Quilmes, Gastón Fragueiro, dijo que Gil es “un abogado lamentablemente matriculado en nuestro colegio” y anunció que la entidad hará “la denuncia correspondiente en el Tribunal de disciplina para que lo sancionen”.
La intendenta local y diputada provincial electa, Mayra Mendoza, repudió el ataque de Gil a manifestantes opositores, y apuntó directamente al candidato.
“Lo que te faltaba, Diego Santilli: de pegarle a una jubilada no se vuelve”, manifestó Mendoza a través de su cuenta de X (antes Twitter).
“El intento de primer candidato, hoy libertario, Diego Santilli se sentó a tomar cafés en un bar céntrico, rodeado de violentos y cobardes como Javier Milei, José Luis Espert y toda esa lacra de regalados del PRO a LLA”, apuntó la jefa comunal. “Resulta que uno de ellos, el abogado Juan GIL, salió del bar, cruzó la calle y al grito de ‘zurda, te voy a cagar a trompadas’ fue directo a pegarle a una mujer jubilada que se manifestaba pacíficamente sobre la vereda de enfrente. En el video puede verse la trompada que sufrió. Ella se llama Mabel y está siendo atendida en el dispensario municipal.”
“Se creen machos atacando a las mujeres, pero son muy poco hombres ante EE. UU., se arrodillan ante [Donald] Trump y entregan todo. Son una manga de miserables. CIPAYOS. El 26/10 van a hablar las urnas”, expresó la intendenta quilmeña.