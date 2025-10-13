Otra recorrida libertaria con incidentes: un partidario de Santilli golpeó a una mujer

Incidentes durante una recorrida de Diego Santilli: el abogado libertario Juan Carlos Gil insultó a manifestantes y golpeó a una mujer. pic.twitter.com/OrV1gRUPUx

La que te faltaba @diegosantilli DE PEGARLE A UNA JUBILADA NO SE VUELVE.



El intento de primer candidato, hoy libertario, @diegosantilli se sentó a tomar cafés en un bar céntrico, rodeado de violentos y cobardes como @JMilei, @jlespert y toda esa lacra de regalados del PRO a… pic.twitter.com/WN4pDMIcOD