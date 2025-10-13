Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de octubre de 2025 ELECCIONES 2025

La Cámara rechazó la reimpresión de las boletas y en LLA aparecerá la cara de Espert

Luego de confirmar que Diego Santilli encabezará la lista de La Libertad Avanza, la Cámara Nacional Electoral no aceptó el pedido del espacio del presidente para que aparezca el nuevo primer candidato.

