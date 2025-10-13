Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de octubre de 2025 PREOCUPACIÓN

La Provincia quiere saber qué harán tropas de EEUU en ciudades bonaerenses

El gobierno bonaerense expuso su preocupación por el ingreso de militares extranjeros a Argentina sin la habilitación del Congreso necesaria. Anunciaron ejercicios en Mar del Plata y Bahía Blanca.

