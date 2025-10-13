13 de octubre de 2025
PREOCUPACIÓN
La Provincia quiere saber qué harán tropas de EEUU en ciudades bonaerenses
El gobierno bonaerense expuso su preocupación por el ingreso de militares extranjeros a Argentina sin la habilitación del Congreso necesaria. Anunciaron ejercicios en Mar del Plata y Bahía Blanca.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires elevó un pedido de informes al Ministerio de Defensa de la Nación para obtener detalles sobre el Ejercicio Tridente, un entrenamiento militar conjunto entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la Armada Argentina, que no cuenta con la autorización del Congreso.
Las ciudades bonaerenses de Mar del Plata y Puerto Belgrano, en Bahía Blanca, junto con Ushuaia, son las locaciones elegidas para esta operación, que se llevará a cabo entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025 firmado por el presidente Javier Milei.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó la legalidad del DNU, ya que el artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional establece que solo el Congreso puede autorizar el ingreso y egreso de tropas extranjeras. “Permitir esto por decreto genera un precedente peligroso”, advirtió Bianco en conferencia de prensa.
El pedido de informes, presentado el lunes pasado ante el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, busca conocer los antecedentes administrativos del DNU, considerado “totalmente irregular” por la Provincia.
Bianco expresó preocupación por los posibles impactos ambientales, de seguridad y logísticos del ejercicio, remarcando que, hasta el momento, el Gobierno Javier Mieli no ha respondido al requerimiento.