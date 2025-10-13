Malena fue a la Corte para que Santilli no encabece la lista libertaria

CONFERENCIA

“No se salva nadie”: con la crisis laboral como punta de lanza, Bianco cruzó al Gobierno El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encabezó una nueva conferencia acompañado por la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, y el referente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), Ernesto Alonso. En relación a los cierres de empresas en PBA y la caída en las ventas de las grandes cadenas, Bianco señaló que "no se salva nadie".