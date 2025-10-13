Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de octubre de 2025 NUEVO ESQUEMA

¿Vuelve el 1 a 1? En qué consistiría el plan de convertibilidad que anunciaría Milei

El presidente Javier Milei anunciaría en las próximas horas un nuevo plan de convertibilidad peso-dólar, respaldado por un swap de US$20.000 millones del Tesoro de EE.UU., como puente de cinco años hacia la estabilidad. La palabra del Gobierno

