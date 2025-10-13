Volver | La Tecla Nacionales 13 de octubre de 2025 ULTIMA PALABRA

Reimprimir, ¿sí o no?: luego del doble rechazo, define la Cámara Nacional Electoral

La Junta Electoral bonaerense y el fiscal electoral aseguraron que no están dadas las condiciones para volver a imprimir las nóminas de La Libertad Avanza. Uno de los puntos en contra para reimprimir es la logística que se debe tener en cuenta, además del dinero que implicaría el proceso.

