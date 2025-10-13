13 de octubre de 2025
JUEGOS BONAERENSES
Kicillof juega de local: un importante acto como trampolín político en la Quinta
El gobernador encabezará este lunes la apertura de los Juegos Bonaerenses en Las Toscas, acompañado por Andrés “Cuervo” Larroque y Cristian Cardozo. Su visita ocurre en medio de un escenario electoral volatil que muestra a Fuerza Patria en ventaja y a un peronismo que se prepara para conmemorar, aunque por separado, el 17 de octubre.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof regresará este lunes 13 de octubre a Mar del Plata para encabezar, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés “Cuervo” Larroque y el subsecretario de Deportes Cristian Cardozo, la ceremonia de apertura de la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses. El acto se realizará a partir de las 14 en Las Toscas, con la presencia de miles de jóvenes finalistas, deportistas destacados en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) y un show musical de cierre.
Con 480 mil inscriptos y más de 30 mil finalistas, los Juegos Bonaerenses se consolidaron como uno de los hitos de gestión más importantes del gobierno provincial. Impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes y el Instituto Cultural, el programa combina competencia deportiva y participación cultural en los 135 municipios bonaerenses.
Sin embargo, la llegada de Kicillof a la costa no se limita al terreno deportivo. En plena campaña rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre, el desembarco del mandatario provincial adquiere un fuerte contenido político y territorial. Su presencia busca reforzar la imagen de gestión y liderazgo de Fuerza Patria, la coalición que según los últimos sondeos mantiene una ventaja considerable sobre La Libertad Avanza.
De acuerdo con una encuesta de la consultora Nueva Comunicación, Fuerza Patria —con Jorge Taiana como candidato a diputado nacional— alcanza un 43,1 % de intención de voto en la provincia, frente al 28,3 % de la alianza libertaria encabezada por Karen Reichardt y Diego Santilli. La diferencia ronda los 15 puntos, en un contexto donde el oficialismo provincial aparece mejor posicionado y el espacio libertario sigue sin estabilizar su oferta tras la baja de José Luis Espert.
El arribo de Kicillof también reaviva las tensiones internas del peronismo marplatense, que atraviesa su propio proceso de acomodamiento. En los pasillos locales crece la expectativa por saber quiénes acompañarán la foto del acto: ¿estarán Fernanda Raverta y La Cámpora, marcando presencia? ¿O se mostrará el sector del Movimiento Derecho al Futuro, alineado con el exintendente Gustavo Pulti?
La visita del gobernador ocurre además en la antesala de un nuevo 17 de octubre, fecha fundacional del peronismo que este año cumple 80 años y que volverá a encontrar al movimiento “separado en unidad”. Según publicó La Tecla Mar del Plata, el cristinismo organizará su propia caravana bajo el lema “Leales de Corazón”, mientras que la CGT optará por una celebración artística el 16, con intervenciones culturales y proyección de mapping.
El kicillofismo, por ahora, mantiene la incógnita sobre su participación en alguno de los actos, mientras busca sostener la unidad formal del espacio en medio de diferencias tácticas. La coexistencia de actos paralelos evidencia un peronismo que reivindica la unidad discursiva pero exhibe fracturas simbólicas y de liderazgo.
La última vez que Kicillof estuvo en Mar del Plata fue durante su recorrida por el Parque Industrial, junto al candidato Jorge Taiana, en el marco de la agenda productiva bonaerense. Ahora, con un escenario electoral más tenso y con el tablero político en plena ebullición, el gobernador vuelve a pisar la ciudad para mostrar gestión, territorio y poder.