Río Negro reglamentó el cobro de la salud y la educación superior a extranjeros transitorios

La ley 5820, promulgada por el gobernador Alberto Weretilneck, establece que los ciudadanos extranjeros con residencia transitoria o precaria tendrán que pagar para acceder a servicios públicos provinciales. Los fondos se destinarán exclusivamente al sostenimiento del sistema sanitario y educativo

