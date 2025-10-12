Volver | La Tecla Nacionales 12 de octubre de 2025 ALIANZA ECONóMICA

Argentina: el socio clave de EE.UU. en la era de la energía limpia

Nuestro país, considerado como un aliado estratégico para EE.UU. por sus reservas de litio y uranio, refuerza su rol con un swap del Tesoro y pactos contra la influencia china. ​​​​​​​

