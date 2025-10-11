Volver | La Tecla Buenos Aires 11 de octubre de 2025 ELECCIONES 2025

Crece la incertidumbre respecto a la reimpresión de las boletas

Tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral que confirma a Diego Santilli como primer candidato de La Libertad Avanza, restan definiciones sobre si figurará la cara de José Luís Espert en la BUP porque la Junta Electoral emitió un detalle clave

Compartir