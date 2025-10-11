11 de octubre de 2025
RECLAMO
Nuevo banderazo: autoconvocados protestarán por el mal estado de las rutas
Este domingo habrá una nueva protesta exigiendo obras tanto al gobierno nacional como provincial. Intendentes de distintos partidos también alzaron la voz
La falta de obra pública por parte del gobierno nacional se hace sentir en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Los reclamos por las mejoras son constantes y llevaron tanto a intendentes como a vecinos autoconvocados a sostener el planteo y exigir respuestas a las autoridades. Tal es así que este domingo será el tercer banderazo en respuesta al deterioro de varias rutas nacionales y provinciales que cruzan el territorio bonaerense.
La propuesta nuevamente fue llevada a cabo por vecinos autoconvocados de distintos distritos y habrá concentraciones en distintas rutas como la 3, 5, 33, 226 y 205.
Ante esta situación, también hay tres intendentes bonaerenses que realizarán un reclamo conjunto para solicitar respuestas urgentes. Los jefes comunales de Rivadavia, Juanci Martínez, General Villegas, Gilberto Alegre, y de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, impulsan también una serie de reclamos para visibilizar la problemática que afecta a sus distritos.
“Desde que asumió la gestión de Javier Milei no ha tenido mantenimiento. Ya no son pozos, sino cráteres, y esto genera muchos accidentes con pérdida de vidas”, aseguró el jefe comunal de Rivadavia.
Otro distrito donde habrá un fuerte reclamo es en Azul. Vecinos autoconvocados se reunirán nuevamente en la rotonda de acceso al distrito, luego de que el intendente Nelson Sombra haya presentado un recurso de amparo para exigir a las autoridades nacionales el mantenimiento y la reparación de las calzadas.
Las localidades que se suman o adhieren al banderazo son:
RN 3: Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott.
RN 226: Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar, Urdampilleta.
RN 5: Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa (La Pampa).
RN 33: Tornquist, Bahía Blanca.
RN 20: Urdinarrain (Entre Ríos).
Localidades sobre rutas de la provincia que adhieren a la medida
RP 65: Urdampilleta, Bolívar.
RP 30 / RN 205: Norberto de la Riestra.
RP 29 / RP 30 / RP 74: Tandil, Ayacucho.
RP 80 / RP 86 / RP 88: Necochea.