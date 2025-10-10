Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de octubre de 2025 PROPUESTAS

Contratos más flexibles y eliminación de impuestos, ejes de las reformas

El presidente Javier Milei adelantó que propondrá leyes que promuevan un sistema más flexible para la contratación de trabajadores. En materia fiscal, apuntó a eliminar cerca de 20 impuestos que "entorpecen a la economía argentina sin tener un impacto recaudatorio”.

