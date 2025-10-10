10 de octubre de 2025
PROPUESTAS
Contratos más flexibles y eliminación de impuestos, ejes de las reformas
El presidente Javier Milei adelantó que propondrá leyes que promuevan un sistema más flexible para la contratación de trabajadores. En materia fiscal, apuntó a eliminar cerca de 20 impuestos que "entorpecen a la economía argentina sin tener un impacto recaudatorio”.
En San Nicolás, el presidente Javier Milei encabezó un acto realizado en la empresa Siderca, la primera en participar del RIGI, donde anunció un proyecto de reforma laboral, que apunta a la modernización de los convenios de trabajo.
“Necesitamos un marco jurídico en lo laboral claro, simple y predecible. Un marco que deje de ser un obstáculo para la contratación, para pasar a ser una herramienta para el crecimiento, el desarrollo y la prosperidad”, comenzó su exposición.
Y explicó: “Pretendemos impulsar la negociación de los convenios colectivos de trabajo. El objetivo es impulsar nuevas negociaciones colectivas que adecúen los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, dejando atrás estructuras vigentes desde hace más de 70 años”.
Por otro lado, Milei indicó que “esta reforma laboral está orientada a terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio, que ha redundado en que no se genere un solo puesto de trabajo genuino en los últimos 15 años”.
Luego, brindó detalles del plan que impulsa, que incluye la posibilidad de cobrar salarios en dólares.
“Dinamizar el mundo del trabajo es algo que va a mejorar la situación para todos, haciendo que más empresas se animen a invertir en Argentina”, consideró.
A continuación, el jefe de Estado adelantó que impulsará una reforma tributaria “que tenga como norte la simplificación de impuestos".
“Vamos a buscar eliminar cerca de 20 impuestos que entorpecen a la economía argentina sin tener un impacto recaudatorio”, adelantó.