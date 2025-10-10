Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de octubre de 2025 PROTESTA

Se viene otro banderazo: nuevos reclamos por el mal estado de las rutas nacionales y provinciales

Vecinos autoconvocados protestarán a las 16:30 en vías como la 3, 5, 33, 226 y 205. En Azul, se reunirán en la rotonda del Cristo, esperando avances en un amparo del intendente Nelson Sombra. El gobierno, enfocado en licitaciones privadas, no reactiva la obra pública.

Compartir