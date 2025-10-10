10 de octubre de 2025
PROTESTA
Se viene otro banderazo: nuevos reclamos por el mal estado de las rutas nacionales y provinciales
Vecinos autoconvocados protestarán a las 16:30 en vías como la 3, 5, 33, 226 y 205. En Azul, se reunirán en la rotonda del Cristo, esperando avances en un amparo del intendente Nelson Sombra. El gobierno, enfocado en licitaciones privadas, no reactiva la obra pública.
El próximo domingo se llevará a cabo el tercer banderazo en respuesta al deterioro de varias rutas nacionales y provinciales que cruzan la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, organizada por vecinos autoconvocados, se centrará en múltiples rutas nacionales de la región, con actividades simultáneas a partir de las 16:30, con puntos claves de concentración en las rutas nacionales 3, 5, 33, 226 y 205.
En Azul, los vecinos se reunirán nuevamente en la rotonda del Cristo, aguardando avances sobre el amparo presentado por el intendente local, Nelson Sombra, para exigir a las autoridades nacionales el mantenimiento y la reparación de las calzadas.
El gobierno nacional mantiene su postura de no reactivar la obra pública, limitándose a intervenciones menores en ciertas áreas, y prioriza esquemas de gestión privada mediante licitaciones.
La primera de estas, realizada el pasado miércoles, abarcó 741 kilómetros de la llamada “Ruta del Mercosur”. Sin embargo, no se trató de una inversión completamente privada, ya que, ante la falta de interés de empresarios por financiar las obras iniciales de acondicionamiento, el gobierno recurrió al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para obtener un crédito de $56 mil millones que cubra dichos trabajos.
Los puntos de concentración
Rutas Nacionales
Ruta 3 Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott
Ruta 226 Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar , Urdampilleta
Ruta 5 Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa La Pampa
RN 20 Urdinarrain Entre Ríos
RN 33 Torquinst, Bahía Blanca
Rutas Provinciales
RP 65 Urdampilleta, Bolívar
RP 30, RN 205 Norberto de la Riestra
RP 29 , RP 30 , RP 74 Tandil, Ayacucho
RP 80, RP 86, RP 88 Necochea