El peronismo calienta motores de cara a los 80 años del primer 17 de octubre

Mientras la CGT apuesta por una puesta artística inédita, sindicatos, organizaciones sociales y militantes marcharán en la caravana “Leales de Corazón” en reclamo por los derechos laborales y la liberación de Cristina Fernández de Kirchner.

