Viernes, 10 octubre 2025
Argentina
Buenos Aires
10 de octubre de 2025
CELEBRACION

El peronismo calienta motores de cara a los 80 años del primer 17 de octubre

Mientras la CGT apuesta por una puesta artística inédita, sindicatos, organizaciones sociales y militantes marcharán en la caravana “Leales de Corazón” en reclamo por los derechos laborales y la liberación de Cristina Fernández de Kirchner.

El peronismo calienta motores de cara a los 80 años del primer 17 de octubre
A 80 años del primer 17 de octubre, fecha fundacional del peronismo, diversos sectores del movimiento celebran el Día de la Lealtad con múltiples actividades que reflejan el momento político actual y las tensiones internas dentro del espacio.

Por un lado, sindicatos, organizaciones sociales y militantes de todo el país convocaron a sumarse a la caravana nacional “Leales de Corazón”, que partirá a las 17 horas y culminará en San José 1111, Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra detenida la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner. La manifestación busca reivindicar los derechos laborales, la justicia social y denunciar la “persecución política” de la exmandataria.

En contraste, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió celebrar la fecha de una forma inusual: con un acto artístico y cultural el 16 de octubre, un día antes del aniversario. Bajo el lema de una “expresión simbólica de unidad”, el evento incluirá mapping, teatro, danza e intervenciones callejeras, con proyecciones sobre el edificio de la CGT y transmisión por streaming.

La iniciativa fue impulsada por Jorge Sola, secretario general del Sindicato del Seguro, y cuenta con la colaboración de Walter Peña y Nicolás Cuñas, creadores del documental sobre el Padre Mugica. Además, se realizará una producción audiovisual especial sobre el significado histórico del 17 de octubre y su vigencia actual.

El formato artístico no es nuevo para la CGT, que ya había optado por este tipo de celebraciones en 2022 (en el estadio Obras Sanitarias) y 2024 (en Berisso). La decisión, explican en el entorno sindical, responde tanto a un intento de renovación como a las diferencias políticas con el gobierno nacional.

Así, mientras algunos sectores del peronismo se movilizan en las calles y otros apuestan por la cultura y la reflexión, este nuevo aniversario del 17 de octubre vuelve a mostrar la diversidad de expresiones de un movimiento que, 80 años después, sigue marcando el pulso de la política argentina.

Buenos Aires

