Batalla legal por Punta Mogotes: rechazan recurso de Provincia y confirman competencia local
La Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata rechazó un recurso de la Provincia de Buenos Aires, ratificando la competencia local para dirimir el control del complejo. El Municipio de General Pueyrredon celebró la decisión y avanza para recuperar la administración en medio de la tensión con La Plata.
La histórica pulseada política y judicial por el control del complejo turístico Punta Mogotes se anotó un nuevo capítulo en favor de General Pueyrredon, en contra del gobierno bonaerense. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Mar del Plata rechazó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Provincia de Buenos Aires, y confirmó que la cuestión de fondo sobre la administración del predio se dirimirá en los tribunales locales.
La sentencia de la Cámara es de carácter técnico, pero de alto impacto político. El fallo denegó el recurso presentado por la Provincia el pasado 5 de agosto, basándose en que el pronunciamiento atacado no reviste la condición de "sentencia definitiva", un requisito indispensable para la procedencia de este tipo de recursos, tal como lo exige el Código Procesal Civil y Comercial, según art. 278. En esencia, la Justicia de Alzada consideró que, como el fallo anterior solo desestimó las excepciones de incompetencia que había opuesto el gobierno de Kicillof, el litigio no estaba finalizado y, por ende, el recurso extraordinario no era la vía adecuada.
Esta decisión confirma la competencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Mar del Plata para seguir adelante con el expediente caratulado "Municipalidad de General Pueyrredon c/ Provincia de Buenos Aires". Es decir, la disputa judicial por el manejo de Punta Mogotes se queda en su jurisdicción de origen.
El posicionamiento del Municipio
Tras conocerse la resolución, el Municipio de General Pueyrredon difundió una gacetilla celebrando la decisión y marcando su postura. El gobierno de Montenegro destacó que, al ratificarse la competencia local, el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 será el que deberá expedirse sobre dos puntos cruciales: la procedencia del pago en consignación efectuado por el Municipio, la suma determinada por la administración provincial, y, lo más importante, la restitución de la administración del complejo Punta Mogotes a la comuna marplatense.
Este último punto es el corazón del conflicto que lleva años, con la Municipalidad buscando recuperar el manejo del predio, actualmente bajo órbita provincial.
Además, el comunicado municipal enfatiza que aún está pendiente de resolución una medida cautelar solicitada por la Municipalidad. Esta cautelar busca "impedir que la Provincia de Buenos Aires avance con cualquier tipo de iniciativa o concurso que condicione o afecte el cumplimiento de la sentencia de fondo" que eventualmente dicte la Justicia local. Con esto, la gestión Montenegro busca atar de manos a la administración de Kicillof para evitar movimientos administrativos que pudieran frustrar un eventual fallo a favor de la comuna.
Con la pelota de nuevo en la cancha de la Justicia local, el enfrentamiento entre el Municipio y la Provincia por uno de los complejos turísticos más emblemáticos de Mar del Plata continuará desarrollándose en la sede judicial, con la administración de Montenegro con la confianza renovada tras este primer revés a la estrategia legal provincial.