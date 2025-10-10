Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de octubre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Batalla legal por Punta Mogotes: rechazan recurso de Provincia y confirman competencia local

La Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata rechazó un recurso de la Provincia de Buenos Aires, ratificando la competencia local para dirimir el control del complejo. El Municipio de General Pueyrredon celebró la decisión y avanza para recuperar la administración en medio de la tensión con La Plata.

