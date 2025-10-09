EEUU inyecta dólares en el mercado argentino y confirma un swap por USD 20.000 millones

RECALCULANDO Javier Garbulsky

El violeta amarillentó y el “Colorado” definió varios desembarcos junto a Milei A la espera de definiciones sobre la reimpresión de la boleta y el lugar en la lista de LLA, Santilli se pone la campaña al hombro y acelera para definir su hoja de ruta. En principio hay cuatro actos confirmados en el Conurbano y el interior. Descontar y recuperar voto amarillo, dos de las consignas.