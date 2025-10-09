Volver | La Tecla Nacionales 9 de octubre de 2025 ECONOMÍA Y POLÍTICA

Mientras Caputo y Bessent cerraban el acuerdo, Milei destacó al sector privado en Mendoza

El presidente usó la provincia como ejemplo del triunfo del sector privado, y al mismo tiempo el ministro de Economía y el secretario del Tesoro ultimaron los detalles del swap por 20.000 millones de dólares entre Argentina y Estados Unidos.

