Paro docente en la Provincia: fuerte reclamo a Kicillof por salarios y condiciones edilicias

Malestar en las aulas bonaerenses y alta adhesión a una nueva medida de fuerza. Las seccionales Multicolor del SUTEBA realizan una jornada de protesta que anticipa el paro nacional del 14 de octubre. “No se puede enfrentar el ajuste de Milei con las maestras cobrando 700 mil pesos”, advirtió una dirigente.

