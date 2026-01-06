Concejos a los sillazos

Los cuerpos deliberativos tienen vida propia y los conflictos internos estallan en muchos municipios. Los quiebres en varios bloques oficialistas se suman a las rencillas que emergen en oposiciones enemistadas
Compartir
Por Francisco Messina, Andrés Sosa y Simón Reyna.
El cotidiano de la vida política de los municipios que componen el territorio bonaerense se ve trastocado por una serie de peleas internas que se detonan en los Concejos Deliberantes. Los oficialismos de varios distritos conducidos por el peronismo se resquebrajaron. Asimismo, en otras comunas de peso la oposición mostró fisuras, tiró acuerdos por la borda y se tensionaron las relaciones.
Tras el recambio de concejales, en Fuerza Patria hubo serios inconvenientes en las bancadas que responden al intendente en Azul, Bahía Blanca, La Plata, Lanús, Quilmes, Villa Gesell y Morón. Mientras tanto, en Villarino el bloque oficialista tuvo que hacer malabares para sostener la mayoría y forzó un acuerdo con la oposición.
Por su parte, La Libertad Avanza fue protagonista en diversos municipios en los que parte de su tropa dio un salto que ayudó al peronismo a conseguir quórum. En tanto, el PRO, junto con la UCR y la Coalición Cívica, mostró en algunos territorios diferencias que se arrastraban desde la extinta alianza Juntos.
El recambio legislativo que se concretó el 10 de diciembre en los 135 Concejos Deliberantes de la provincia de Buenos Aires dejó un escenario heterogéneo, con oficialismos que consolidan su poder en algunos distritos y otros que deberán transitar los próximos dos años en clara minoría o en paridad con la oposición. La elección legislativa no sólo reordenó bancas, sino que también modificó el equilibrio interno de los cuerpos deliberativos, con impacto directo en la gobernabilidad municipal.
En términos generales, Fuerza Patria se consolida como el espacio con mayor presencia legislativa a nivel provincial, con bloques mayoritarios en una cantidad significativa de municipios. En varios distritos, el peronismo supera ampliamente la mitad de las bancas, alcanzando configuraciones de entre 10 y 16 concejales, lo que le garantiza quórum propio, control de la presidencia del Concejo y capacidad para sancionar ordenanzas sin necesidad de acuerdos externos. Este escenario se repite especialmente en municipios del Conurbano y en distritos del interior donde los intendentes encabezaron listas testimoniales y lograron traccionar votos a nivel local.
En contraposición, La Libertad Avanza tuvo un crecimiento sostenido en cantidad de concejales, logrando representación en prácticamente todos los puntos de la provincia y posicionándose como primera o segunda minoría en numerosos Concejos Deliberantes. Los bloques libertarios oscilan, según el distrito, entre 2 y 11 bancas, con desempeños particularmente fuertes en algunos municipios del interior y del Conurbano norte.
El radicalismo atraviesa un escenario dispar. Si bien conserva intendencias y bloques relevantes, en varios distritos perdió la mayoría que ostentaba o quedó en situación de empate. En estos HCD, los bloques radicales se ubican en rangos de entre 3 y 7 ediles, obligando a los jefes comunales a negociar con otras fuerzas para sostener la presidencia del cuerpo o para aprobar iniciativas clave.
Un rasgo central del nuevo mapa legislativo es la multiplicación de bloques y subbloques, que complejiza la dinámica parlamentaria. La presencia de fuerzas vecinalistas y espacios intermedios como Espacio Abierto–Hechos, Potencia, Nuevos Aires, Unión y Libertad y diversas expresiones locales, muchas de ellas con uno o dos concejales, los posiciona con cierto peso. Esta fragmentación se traduce en Concejos con cuatro, cinco y hasta seis bloques distintos, donde ningún espacio alcanza por sí solo la mayoría absoluta.
Sin embargo, muchos de los inconvenientes que encuentran municipios se debe a la interna que atraviesa el peronismo en la superestructura. Los intendentes de Fuerza Patria hacen equilibrio entre los diferentes sectores que componen la alianza, pero en algunas oportunidades los conflictos estallan igual, a pesar de los esfuerzos por evitar situaciones tensas.
De hecho, los HCD que presentaron mayores inconvenientes son de distritos que hoy gobierna el peronismo en sus diferentes expresiones. Es díficil poder separar la paja del trigo en un contexto en el que las desconfianzas entre cada campamento son cada vez mayores. Por el lado de La Libertad Avanza también se observan diferencias, pero muchas de ellas atadas a los perfiles volátiles de los concejales electos. La alianza por arriba con el PRO también tiene su impacto en el territorio. En menor medida se da con el radicalismo y la tropa de “lilitos”.
Las peleas en muchos casos no se apaciguarán ya que comienzan a perfilarse los candidatos a intendentes para el 2027. Además, la prohibición de re-reelecciones -al menos hasta el momento- le abre el juego a varios dirigentes que ya pugnan por ponerse el traje de candidato y sentarse en el sillón municipal. Escenario abierto en un contexto más que tenso.
Con fuerte apoyo a Kicillof y Alak, Elías rompió con La Cámpora
En la capital bonaerense se produjo un fuerte quiebre dentro del peronismo, luego de dos años sin mayores inconvenientes en la interna. Previo a las fiestas de fin de año se conoció la renuncia del concejal Pablo Elías a la presidencia del bloque de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de La Plata.
Esta situación se dio debido a una ruptura de Elías con La Cámpora y con Martín Alaniz, dirigente que tiene línea directa con el presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner. Tras la salida de la agrupación kirchnerista, Elías formó la organización “Frente Peronista Germán Abdala” y, si bien no se alejó del bloque oficialista, dejó la presidencia del bloque que quedó en manos de Josefina Bolis. La concejala asumió el pasado 10 de diciembre su banca y es la única referente de La Cámpora en el Concejo, ya que responde directamente a la titular del Instituto Cultural bonaerense y exdecana de la Facultad de Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout.
Cabe recordar que Pablo Elías es el primero en la línea sucesoria del intendente Julio Alak, ya que en las elecciones del 2023 encabezó la lista de concejales. Elías ya fue intendente interino cuando el actual alcalde gozaba de sus licencias.
La salida de Elías generó fuertes rispideces en el peronismo platense. Tras conocerse su ruptura con “la orga”, el concejal emitió un comunicado lanzando el nuevo espacio del peronismo y ratificó su apoyo al intendente y al Gobernador: “Estamos convencidos de seguir apoyando al intendente Julio Alak, como así también al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Al mismo tiempo, reafirmamos nuestra convicción de que la proscripción política que pesa sobre Cristina Fernández de Kirchner constituye una injusticia. Por eso, seguiremos exigiendo el fin de esa proscripción”.
“Traición kuka”: la asunción que pintó el clima de época
A horas de asumir como concejal de La Libertad Avanza en La Matanza, Leila Gianni anunció la conformación de un bloque propio junto a otro edil libertario y dos concejales del PRO, en abierta disconformidad con la conducción local del espacio político. La decisión se conoció luego de que el sello distrital difundiera un comunicado titulado “Traición kuka” en el que advirtió que la exfuncionaria nacional “no está autorizada a hablar en nombre del espacio”. Gianni, quien pretendía liderar el bloque y no se lo permitieron, impulsó el bloque Alianza Libertad Republicana y explicó que en el armado local “se imponían prácticas” ajenas a su accionar, lo que motivó su alejamiento para poder trabajar sin condicionamientos y con plena libertad política.
Desde el mileismo advirtieron que desde hace más de un año era marginada de las actividades partidarias, recortada en piezas de campaña y excluida de las tareas de fiscalización, aun cuando encabezaba la lista de concejales.
No tan Juntos: la UCR y la Coalición Cívica en un impasse
El HCD de Bolívar sumó un nuevo episodio a la cadena de quiebres que atraviesan a distintos distritos de la Provincia. El concejal Andrés Porris decidió escindir el bloque Juntos UCR–Coalición Cívica y formalizó la conformación de un unibloque propio bajo la denominación Coalición Cívica, para el período 2025–2027, profundizando tensiones que venían latentes en el armado local.
El edil, oriundo de Henderson, comunicó la decisión mediante una nota elevada a la Presidencia del Concejo el 22 de diciembre de 2025, en la que precisó que el nuevo bloque estará integrado únicamente por él y contará con Shirley Ochoa como secretaria, además de solicitar un espacio físico para su funcionamiento. Además de las consecuencias administrativas inmediatas, esta ruptura obliga a que el radicalismo avance en su propio reordenamiento interno.
El movimiento dejó expuesta una fractura que reconfigura el mapa opositor local y refleja las tensiones entre la UCR y la Coalición Cívica en PBA.
Estacionamiento, trapitos y un fuerte cruce entre Grabois y Mayra
En el municipio que comanda la camporista Mayra Mendoza hubo días de tensión cuando se debatió en el Concejo Deliberante un proyecto que busca regular la actividad de los cuidacoches, conocidos popularmente como “trapitos”. Desde la Intendencia dijeron que la iniciativa contempla a los cuidacoches preexistentes, con la posibilidad de incorporarlos bajo condiciones formales, con derechos laborales y cobertura social.
Sin embargo, marcaron una línea roja: no adjudicar de manera directa el servicio a una cooperativa, como reclama el Movimiento de Trabajadores Excluidos, espacio históricamente vinculado a Juan Grabois. Esta situación generó una fuerte movilización en las adyacencias del Concejo, que terminó con represión policial y con una militante de la UTEP detenida.
El diputado nacional electo salió con los tapones de punta contra la intendenta en uso de licencia, al asegurar que “reprimir a los trabajadores es de garca, lo haga quien lo haga”. Este tuit generó una rápida respuesta de algunos dirigentes de La Cámpora como Facundo Tignanelli y Emanuel González Santalla, en respaldo de la diputada bonaerense Mayra Mendoza.
Luego de los incidentes, circuló un audio de Mayra cuestionando directamente a Grabois: “No sé quién te crees que sos, porque lo que estás representando es lo que justamente no se necesita en la comunidad, que es fomentar la violencia cuando se ofrece orden y poder tener un trabajo formal”.
Días después, renunció a la presidencia del bloque oficialista en el Concejo Ezequiel Arauz.
Todos de acuerdo para dejar afuera a La Libertad Avanza
En enero de 2025 ya hubo un fuerte revuelo en Bahía Blanca por la salida de María Teresa Gonard (LLA) de la presidencia del Concejo Deliberante, en medio de fuertes reclamos para que abandone la titularidad. Por entonces, y tras un acuerdo entre concejales de La Libertad Avanza, Fuerza Patria y del viejo Juntos por el Cambio, se consensuó que el libertario Mauro Reyes, que responde a Oscar Liberman, sea quien conduzca el cuerpo deliberativo hasta el pasado 10 de diciembre.
Luego de las elecciones del 7 se septiembre se debían renovar autoridades del Concejo. Pese a que la victoria en la contienda fue para La Libertad Avanza por amplio margen, hubo una serie de negociaciones para impedir que el partido violeta se quede con la presidencia. Allí se consumó un acuerdo entre el oficialismo, que responde a Federico Susbielles, y distintos bloques de la oposición para que la ritondista Gisela Caputo (que integró la lista libertaria) se quede con la presidencia.
Además de los votos de los nueve concejales del peronismo, también hubo respaldo por parte de la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y Unión y Libertad para llegar a los trece votos.
Con la confirmación de que la dirigente del PRO sea la presidenta del Concejo Deliberante, hubo fuertes críticas de Oscar Liberman por el enroque con los votos y cuestionó que el peronismo prefiera votar a Caputo antes que a un concejal de su espacio político. “Lo que sucedió recién en Bahía Blanca es el claro ejemplo de por qué la gente dejó de creer en la política”, sentenció Liberman a través de su cuenta de X.
Suspicacias en Fuerza Patria tras los incidentes en el HCD
La interna en el distrito que conduce Lucas Ghi no cesa luego de un año complicado por intensas divisiones entre el sector del intendente y el que responde a Martín Sabbatella. Luego de alcanzar un acuerdo entre las partes para sostener la bancada oficialista, estalló un fuerte reclamo de trabajadores municipales que generó un amplio repudio tanto de la oposición como de diversos sectores del oficialismo que están enemistados con el alcalde. En un clima tenso, lograron un acuerdo para que la presidencia del HCD quede en manos de Sibila Botti, una dirigente del Frente Renovador que responde a Martín Marinucci.
Lo consensuado también dejó como vicepresidente primero a Claudio Román, que reporta a Ghi, mientras que la secretaría legislativa fue para Daniela Coulleri, de Nuevo Encuentro. La paz no duró por mucho tiempo ya que las suspicacias volvieron cuando estalló un conflicto con serios incidentes dentro del recinto debido a la falta de pago de horas extras correspondientes al mes de noviembre a los trabajadores municipales, que es parte fundamental del salario total que perciben. La sesión debió suspenderse luego que los trabajadores ingresaron a las gradas y empezaron a arrojar basura al grito de “que se vayan todos”, en clara referencia al intendente y al gabinete municipal.
“Si bien puede existir motivación política en cuanto a los incidentes, corresponde abordar esta situación y por eso el compromiso es que en el transcurso de las próximas horas se van a realizar los pagos”, dijo Ghi al respecto. De esta manera, dejó entrever que lo acontecido pudo ser motivado por la interna que posee con Sabbatella.
El PRO se planta y decide conservar su identidad en el HCD
La decisión de la edil del PRO Eugenia Vallota de romper el bloque en el HCD de Necochea y conformar un monobloque fue catapultada por el acuerdo político entre LLA y Nueva Necochea para la distribución de las autoridades del cuerpo. Según explicó, el PRO sostuvo que la presidencia del HCD debía quedar en manos de la fuerza que había ganado las elecciones, una práctica habitual en la mayoría de los recambios legislativos. No obstante, el entendimiento alcanzado priorizó ceder la presidencia a cambio de conservar la secretaría, una decisión que, según Vallota, implicó subestimar un rol institucional central en favor de un cargo administrativo. A su vez, remarcó que la ruptura no fue una decisión personal, sino que fue conversada con las autoridades provinciales, entre ellas Cristian Ritondo.
Ante la falta de acuerdo y el avance del esquema LLA–Nueva Necochea, Vallota resolvió armar un bloque unipersonal para preservar el sello PRO en el distrito y reafirmar su identidad amarilla.
El volantazo político que catapultó a una edil del bloque
Cuando el peronismo del Partido de la Costa se preparaba para perder la presidencia del Concejo Deliberante, una maniobra inesperada reconfiguró el escenario político local. Con ocho concejales oficialistas frente a una oposición que sumaba diez bancas entre la UCR y La Libertad Avanza, el intendente Juan de Jesús daba por hecho que el control del cuerpo quedaría en manos adversarias. Sin embargo, el voto de una edil libertaria en contra de su propio bloque derivó en un empate 9 a 9 que, según el reglamento, permitió al oficialismo retener la conducción del Concejo. Elizabeth Villalba fue la protagonista del episodio y quedó inmediatamente expulsada de La Libertad Avanza.
La decisión generó reacciones políticas: desde la UCR denunciaron la ruptura de acuerdos y referentes libertarios expresaron su enojo en redes. El militante Esteban Glavinich, ligado a las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo, apuntó contra la conducción provincial. Otro episodio que profundizó la crisis interna del espacio.
Protesta de cooperativistas y un palo para el kicillofismo
Un día después de las protestas en Quilmes, se vivió una situación similar en Lanús con una fuerte movilización de tajadores cooperativistas municipales que exigían mejores condiciones laborales. En esta oportunidad no se trató del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Juan Grabois, sino que la protesta fue encabezada por el Movimiento Evita.
Es por eso que desde el municipio que conduce Julián Álvarez salieron con los tapones de punta y responsabilizaron al dirigente cercano a Axel Kicillof, Agustín Balladares. Aseguraron que la movilización tenía un “tinte político” y que no se trataba genuinamente de “una protesta de vecinos”. Lo responsabilizaron al dirigente por estar “en el acto de Kicillof y en las últimas semanas se lo puede ver subiendo fotos de reuniones con Carli Bianco, Cuervo Larroque, entre otros".
La protesta de los cooperativistas de Lanús fue muy fuerte, que incluyó un corte total de avenida de la municipalidad, manifestantes que intentaron ingresar al edificio, enfrentamientos con la policía y hasta con un árbol de navidad que terminó incendiado.
El oficialismo desplazado por una oposición unida con LLA al frente
El HCD de Azul atraviesa un fuerte conflicto que dejó al intendente camporista Nelson Sombra en una posición de debilidad. En la sesión preparatoria del 9 de diciembre, La Libertad Avanza se quedó con la presidencia del cuerpo a través de Juan Ignacio Furiasse, gracias a un acuerdo con la UCR y el GEN. Además, se aseguró la Secretaría Legislativa y repartió las vicepresidencias con sus aliados.
Desde Fuerza Patria, el presidente del bloque Xavier Cabrera Cisneros cuestionó duramente el acuerdo y denunció un reparto de cargos rentados que contradice el discurso “anticasta” de La Libertad Avanza.
El conflicto se profundizó el 31 de diciembre, cuando el Presupuesto 2026 terminó con nueve votos afirmativos y nueve abstenciones. El oficialismo decidió no acompañar el proyecto, pese a las modificaciones del Ejecutivo, argumentando que los recortes propuestarios afectarían servicios municipales y a los trabajadores. De esta manera, se dio una particularidad en el distrito: la previsión de gastos 2026 fue aprobada por la oposición sin los votos del oficialismo.
Somos y Fuerza Patria se unieron para que LLA no presida el Concejo
Con el fin de impedir que La Libertad Avanza se quede con la presidencia del Concejo Deliberante de Villa Gesell, hubo un acuerdo entre Somos Buenos Aires y Fuerza Patria para que el radicalismo geselino se quede con la titularidad del cuerpo.
El oficialismo, que responde al intendente kicillofista Gustavo Barrera, y los concejales de la Unión Cívica Radical votaron en conjunto para que la edil Marilina Córdoba se quede con la presidencia del Concejo, y dejar relegada a La Libertad Avanza. Allí surgieron un sinfín de críticas, externas e internas, sobre los concejales del partido centenario.
Los representantes del Ateneo Alem de la UCR emitieron un fuerte comunicado, asegurando que los concejales del radicalismo realizaron una “grave traición al electorado geselino al repartirse los cargos y votar, junto con el peronismo, la designación de las nuevas autoridades”.
Por su parte, la concejal Clarisa Armando de La lIbertad Avanza, también cargó contra la UCR al asegurar que “si acá no hay acuerdo entre el barrerismo y Somos, ¿dónde lo hay?”.
Vecinalistas y libertarios, unidos para quedarse con la presidencia
En el distrito de la Sexta sección electoral, el vecinalismo que responde al intendente Carlos Bevilacqua acordó con los concejales de La Libertad Avanza para que la presidencia del cuerpo no quede en manos de la alianza entre el kirchnerismo y Somos Buenos Aires. El vecinalismo se unió con los libertarios que están referenciados en el diputado bonaerense electo Oscar Liberman, para que el concejal Leandro Ledesma sea su titular. También se quedaron con la primera vicepresidencia, mientras que la segunda es para el vecinalismo y la secretaría legislativa quedó en manos de una referente que responde a Diego Santilli. La presidencia del Consejo Escolar también quedó en manos de Acción por Villarino, consolidando así una fuerte hegemonía entre las dos fuerzas políticas, que dejó relegados al radicalismo y a Fuerza Patria, que pretendían tejer una alianza para impedir que los libertarios se queden con la presidencia.
Con esta fusión, el oficialismo vecinalista aspira a tener una mayoría en el Concejo para aprobar la mayor cantidad de normativas posible y generar así mayor gobernabilidad.
El massismo metió la cola y se quedó con una presidencia
Finalmente, y luego de una instancia marcada por debates y algunas polémicas, el Concejo Deliberante de General Villegas definió sus autoridades y quedó al frente del cuerpo un dirigente del Frente Renovador que responde a Sergio Massa. Se trata de Horacio Pascual, quien asumió la presidencia del HCD y mantiene una relación política fluida con el intendente Gilberto Alegre, hoy vecinalista pero que en otra etapa de su trayectoria también integró las filas del massismo y representó a ese espacio como diputado nacional. Al asumir, Pascual destacó la importancia del trabajo legislativo y la necesidad de priorizar el interés general por sobre las diferencias partidarias, al tiempo que reafirmó su “disposición al diálogo y al aprendizaje conjunto” entre las distintas fuerzas con representación en el cuerpo. Previamente, en su rol de presidente provisional, el concejal Dante Costamagna, de La Libertad Avanza, fue el encargado de tomar juramento a los ediles que se incorporaron al Concejo.