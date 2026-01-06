Volver | La Tecla Informe Especial 6 de enero de 2026 ACUERDOS Y TRAICIONES

Por Francisco Messina



Concejos a los sillazos

Los cuerpos deliberativos tienen vida propia y los conflictos internos estallan en muchos municipios. Los quiebres en varios bloques oficialistas se suman a las rencillas que emergen en oposiciones enemistadas

