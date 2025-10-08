Apps
VILLA GESELL

Barrera, bajo la lupa judicial por obras en la costa geselina

El municipio habría desobedecido una medida cautelar que prohibía nuevas construcciones en áreas protegidas, según denunció el concejal Luis Vivas.

En una entrevista radial con FM La Villa, el abogado Damián Martínez apuntó directamente contra el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, a quien acusó de haber desobedecido una medida cautelar dictada el 8 de noviembre de 2023.

La resolución judicial —emitida por un tribunal de la región— prohibía expresamente otorgar permisos de construcción en zonas costeras protegidas de la ciudad. Sin embargo, según una denuncia presentada por el concejal Luis Vivas ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFEC) N° 4 de Dolores, el municipio habría continuado autorizando obras en áreas restringidas, incumpliendo la orden judicial.

Martínez fue categórico: “La notificación fue clara y llegó en tiempo y forma. No hay margen para el error”. De confirmarse los hechos, la conducta podría configurar el delito de desobediencia judicial, previsto en el artículo 239 del Código Penal argentino, que contempla penas de hasta un año de prisión.

El caso se desarrolla en un contexto político sensible para Barrera, ya atravesado por las repercusiones del denominado “caso Dubrovnik”.

Por su parte, el concejal Vivas aseguró contar con pruebas documentales que acreditarían las irregularidades. “No se trata solo de un incumplimiento administrativo; estamos hablando de una decisión que pudo haber contribuido a una tragedia. La justicia debe actuar con firmeza”, expresó en diálogo con medios locales.

La denuncia ante la UFEC N° 4 será clave para determinar si existen elementos suficientes para imputar al intendente y a otros funcionarios municipales. La Justicia deberá analizar las pruebas presentadas, entre ellas los permisos de construcción otorgados y la notificación de la medida cautelar.

