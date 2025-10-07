Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de octubre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Milei en La Feliz: defendió al sector privado y un fuerte mensaje contra “narcos y chorros”

En medio de la polémica por la renuncia de José Luis Espert, el presidente Javier Milei inauguró la planta de Lamb Weston, citándola como ejemplo del "camino de la libertad". Además, presentó a Santilli como nuevo candidato bonaerense, lanzando una fuerte advertencia a la delincuencia organizada.

