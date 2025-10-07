Apps
7 octubre 2025
7 de octubre de 2025
ARRECIFES

“Ni para pavimentar una calle”: el delicado presente económico que relató un intendente

El Intendente de Arrecifes, Fernando Bouvier, aseguró que sólo se pueden garantizar los servicios.“Hoy el presupuesto no nos permite ni siquiera hacer una obra nueva o pavimentar una calle”, advirtió.

El intendente de Arrecifes, Fernando Bouvier, definió como “crítica” la actualidad financiera del municipio que conduce. Lo hizo durante una entrevista brindada este lunes al medio Arrecifes Más Noticias.

El mandatario local aseguró que “la situación financiera del Departamento Ejecutivo es crítica. Tenemos un déficit de alrededor de 1.000 millones de pesos y un atraso en el pago a proveedores. Uno va reasignando y priorizando en qué gastamos y eso va generando una deuda, un cuello de botella. Tratamos de ir día a día”.

Bouvier añadió que “ya estamos trabajando en el presupuesto 2026 y hay un montón de situaciones que hay que ir analizando puntualmente. En este sentido, celebro que ya hubo relación con el Concejo Deliberante para empezar a trabajar en un presupuesto acorde, que significa solamente prestar los servicios”.

Y cerró con una aseveración preocupante: “Hoy el presupuesto no nos permite ni siquiera hacer una obra nueva o pavimentar una calle”.
 

