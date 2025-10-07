Volver | La Tecla Municipios 7 de octubre de 2025 ARRECIFES

“Ni para pavimentar una calle”: el delicado presente económico que relató un intendente

El Intendente de Arrecifes, Fernando Bouvier, aseguró que sólo se pueden garantizar los servicios.“Hoy el presupuesto no nos permite ni siquiera hacer una obra nueva o pavimentar una calle”, advirtió.

