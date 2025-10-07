Aplauden con las orejas: el campo celebra marcha atrás de intendentes con una tasa

NARCOESCÁNDALO Andrés Sosa

El precio de ocultar a Espert: una audiencia clave y qué empresas se frotan las manos La Justicia Federal convocó al Gobierno nacional para que informe sobre el costo de la eventual reimpresión de boletas. Desde la oposición sentaron postura para evitar un gasto multimillonario y el antecedente que les juega a favor. Las dos firmas que podrían ser las grandes ganadoras.