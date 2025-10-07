Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de octubre de 2025 “SU ERROR FUE NEGARME”

Fred Machado rompió el silencio y reconoció que financió a Espert para la campaña del 2019

El empresario detenido acusado de tener vínculos con el narcotráfico aseguró que pagó actividades proselitistas, como la visita a la Argentina del asesor norteamericano Dick Morris. De acuerdo a su versión, el propio Espert le pidió ayuda económica.

