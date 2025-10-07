Elecciones: capacitan a las autoridades de mesa en la provincia de Buenos Aires

Comenzaron en Florencio Varela las capacitaciones presenciales destinadas a las ciudadanas y los ciudadanos designados como autoridades de mesa para las próximas elecciones legislativas nacionales, que se desarrollarán el 26 de octubre.Los cursos se dictan en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) los lunes 13 y 20 a las 10 y los viernes 17 y 24 a las 18. La inscripción se realiza a través del sitio, seleccionando la opción “Autoridades de Mesa - Provincia de Buenos Aires”, y luego “Capacitación Presencial” para solicitar turno en la sede de Buenos Aires. También puede accederse directamente al sistema de inscripción enEn toda la provincia, entre el 11 y el 24 de octubre se dictarán un total de 234 cursos. Parte de ellos se desarrollarán en universidades, a cargo de docentes designados por cada institución, y el resto en dependencias de organismos públicos provinciales, coordinados por personal de la Secretaría Electoral. De esta manera, la formación se acerca a cada municipio bonaerense.Para consultas y asesoramiento, las autoridades y delegados de mesa pueden comunicarse al 0800 666 3532, el Call Center de la Secretaría Electoral del distrito de la provincia de Buenos Aires, que también atiende consultas de partidos políticos y organismos públicos.La iniciativa, implementada por primera vez en las elecciones de 2023, cuenta con la participación de 34 universidades y busca acercar los cursos presenciales a los lugares de residencia de las autoridades de mesa, como alternativa o complemento de la capacitación virtual. En esta edición, la oferta de formación alcanza la totalidad de los municipios bonaerenses.El programa incluye la articulación del Juzgado Federal N°1 de La Plata con la Cámara Nacional Electoral, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires —a través del Programa “Puentes” y la Dirección General de Cultura y Educación—, las universidades públicas con asiento en la provincia y la Universidad Atlántida.La formación de las autoridades de mesa constituye una instancia clave en el proceso de organización electoral, ya que son quienes garantizan el correcto desarrollo del acto de votación durante la jornada electoral.Además, se prevén acciones de difusión para la ciudadanía vinculadas con la implementación de la Boleta Única en Papel (BUP). En ese marco, el miércoles 8 de octubre a las 17 se realizará una charla abierta en el hall de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata. La información detallada se difunde por los canales oficiales de la Secretaría Electoral: