7 de octubre de 2025
EN MANOS DE LA JUSTICIA
Audiencia por la reimpresión de las boletas: la Junta Electoral convocó a LLA
A raíz del pedido de La Libertad Avanza de reimprimir la totalidad de las boletas, la Justicia convocó a los apoderados de todas las fuerzas y al Gobierno nacional a una audiencia urgente para este miércoles. La intención de los libertarios es reemplazar la foto de José Luis Espert por la de Diego Santilli.
La Junta Electoral Nacional de Buenos Aires, con sede en La Plata, resolvió esta noche dar traslado a todas las fuerzas políticas que competirán en las elecciones del 26 de octubre ante el pedido de La Libertad Avanza (LLA) de reimprimir la totalidad de las boletas únicas de papel (BUP) del distrito bonaerense, luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional.
La decisión -que lleva las firmas del titular del Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla; la presidente de la Corte bonaerense, Hilda Kogan; el titular de la Junta Jorge Eduardo Di Lorenzo; y los secretarios electorales Alina Daniela Sayal y Leando Luppi- fue adoptada luego de que los apoderados libertarios solicitaron.
Dado el impacto operativo y económico que implicaría una reimpresión completa, el tribunal dispuso una serie de medidas informativas y administrativas. La resolución destaca la “trascendencia institucional” del caso y la necesidad de asegurar la realización de los comicios en la fecha prevista, en un contexto en que los tiempos logísticos y presupuestarios del proceso electoral se encuentran bajo fuerte presión.
El argumento que presentaron desde La Libertad Avanza para pedir que Diego Santilli sea el primer candidato gira en torno a la Ley de paridad de Género. En los fundamentos jurídicos de la presentación, el espacio de Javier Milei citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde sostienen que “no cabe sino concluir que la única interpretación válida del artículo 70 del decreto 171/2019 es la que postula que, ante la producción de una vacante en la lista de candidatos oficializados, corresponde cubrirla con la persona del mismo género que le sigue en la lista, priorizando al titular; siempre y cuando, realizados los corrimientos correspondientes, la lista quede conformada respetando el requisito de alternancia de género exigido por el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional”.
En la resolución, se dispuso correr traslado de la presentación de LLA a todas las agrupaciones políticas habilitadas en el distrito, que tendrán plazo hasta el miércoles 8 de octubre a las 8:30 para expresar su posición. Además, se convocó a una audiencia para ese mismo día a las 10:30 “atento a la perentoriedad de los plazos del cronograma electoral”.
La Junta también requirió informes al Ministerio del Interior, encabezado por Lisandro Catalán, sobre el costo de la eventual reimpresión, la disponibilidad presupuestaria, la necesidad de un nuevo proceso licitatorio, los plazos de impresión y la fecha posible de entrega.
En el mismo sentido, pidió al Correo Oficial que detalle los tiempos mínimos necesarios para distribuir el material electoral en las más de 38 mil mesas habilitadas en la provincia.
Asimismo, la Secretaría de la Junta Electoral deberá detallar el estado del material ya impreso, la cantidad de boletas recibidas y los tiempos requeridos para su distribución a las autoridades de mesa.El pedido se presentó esta mañana junto con la renuncia formal del economista liberal, quien comunicó públicamente que “puso a disposición su renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, tras la difusión de documentos del Bank of America que confirmaron su relación comercial con un detenido. la reimpresión de las boletas para reemplazar a Espert por Diego Santilli como primer candidato.
Posible lista
Si bien no está confirmado que Santilli sea la cabeza de lista, así quedaría la lista de La Libertad Avanza para la próxima elección en la provincia de Buenos Aires:
1. SANTILLI DIEGO CÉSAR
2. VAZQUEZ KARINA CELIA
3. PAREJA SEBASTIAN MIGUEL
4. HUMENUK GLADYS NOEMI
5. CARRANCIO ALEJANDRO ANGEL
6. LONGO JOHANNA SABRINA
7. FINOCCHIARO ALEJANDRO OSCAR
8. NIVEYRO MIRIAM DEL CARMEN
9. FIGLIUOLO SERGIO DANIEL
10. CASTELNUOVO GISELLE
11. GARCIA ALVARO
12. DE SENSI MARIA FLORENCIA
13. OJEDA JOAQUIN PATRICIO
14. GONZALEZ ESTEVARENA MARIA LUISA
15. URIEN HERNAN
16. VERA ANDREA FERNANDA
17. SANCHEZ WRBA JAVIER
18. TAMAGNO ANA VALERIA
19. TORRES RUBEN DARIO
20. LEON ESPINOSA MARTINA DANIELA
21. SAAVEDRA MARIO OSMAR
22. LERIN BARBARA PATRICIA
23. FERREYRA HUGO ALBERTO
24. CONTE SUSANA GABRIELA
25. SALABERREN IGNACIO ROBERTO
26. CAVALLINI ROXANA ELIZABET MIRNA
27. CREUS EDUARDO HUGO
28. WIDE MIRTA NARZI
29. SELEM DAMIAN ANDRES
30. GARCIA KARINA GABRIELA
31. GREEN LUIS ENRIQUE
32. CANEGALLO PAULA BEATRIZ
33. IMPERATORI MAURICIO
34. BELEN MARIA ALEJANDRA
35. DI FABIO ENZO NICOLÁS