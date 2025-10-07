Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de octubre de 2025 EN MANOS DE LA JUSTICIA

Audiencia por la reimpresión de las boletas: la Junta Electoral convocó a LLA

A raíz del pedido de La Libertad Avanza de reimprimir la totalidad de las boletas, la Justicia convocó a los apoderados de todas las fuerzas y al Gobierno nacional a una audiencia urgente para este miércoles. La intención de los libertarios es reemplazar la foto de José Luis Espert por la de Diego Santilli.

Compartir