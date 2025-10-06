6 de octubre de 2025
Kicillof: “Trump es el nuevo jefe de campaña de Milei”
El gobernador bonaerense dio a entender que el presidente norteamericano pudo haber sido quien sugirió bajar a Espert de la candidatura.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en el “jefe de campaña” de su par argentino, Javier Milei.
Durante una entrevista televisiva que concedió esta noche, Kicillof dio a entender que la decisión de que el diputado José Luis Espert se “bajara” de su candidatura a la reelección pudo haber sido una idea de Trump, y no del mandatario argentino, que lo sostuvo ante las críticas y denuncias a medida que surgían revelaciones de sus vínculos con Alfredo “Fred” Machado, sospechado de delitos ligados con el narcotráfico y el lavado de dinero.
“No lo bajan por el juicio en Estados Unidos, por los 200.000 dólares, por los vuelos en avión ni por las mentiras que dijo. Lo bajan porque electoralmente no les está garpando”, aseguró Kicillof. Y consideró que “Trump es el nuevo jefe de campaña de Milei”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó al país del Norte para reunirse con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en busca de un auxilio financiero para la Argentina, en un contexto de escasez de dólares y en medio de grandes esfuerzos del gobierno para mantener a raya el precio de la divisa, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas del domingo 26.
Espert era candidato a renovar su cargo en esos comicios, y estaba al tope de la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Pero el impacto de las revelaciones que se fueron sucediendo hizo que terminara renunciando a su postulación.