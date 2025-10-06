Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de octubre de 2025 GOLPE AL BOLSILLO

Otra vez subió el pan: aumentó un 12% y los productores se lamentan: “No nos queda otra”

Como la harina aumentó considerablemente, el precio final del pan también subió y los panaderos encendieron las alarmas. Desconfiados dialogó con el referente de la Asociación de Panaderos y sostuvo que bajó un 40% el consumo de pan en el año.

Compartir