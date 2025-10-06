6 de octubre de 2025
JUGADA
Me voy solito: Espert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de Diputados
El economista, que se bajó de la lista de candidatos a diputados nacionales por la Provincia, se adelantó a la posible destitución que planeaba la oposición en la Cámara baja. El cargo tendría nombre y apellido, también libertario.
Luego de bajarse de la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, en la que ocupaba el primer lugar, José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
La decisión fue oficializada esta mañana, a través de una nota presentada ante el presidente de la Cámara, Martín Menem, anticipándose al intento de desplazarlo que había planteado la oposición por sus vínculos con el empresario Fred Machado, sospechado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos.
Luego de haber negado esa posibilidad la semana pasada, la confirmación del cobro de USD 200.000 de Fred Machado que realizó el diputado y su posterior renuncia a la candidatura aceleraron los procesos de parte del bloque de LLA en la Cámara de Diputados.
En su lugar el oficialismo está pensando en entronar como presidente de la comisión a Bertie Benegas Lynch, uno de los pocos economistas que milita en las fuerzas libertarias en la Cámara Baja.
Según fuentes del Gobierno, la definición se terminó de tomar en una reunión de la denominada “mesa política” de la que participó el presidente de la Cámara, el diputado Martín Menem, anticipándose a la sesión convocada para el miércoles 8 de octubre.