Volver | La Tecla Nacionales 6 de octubre de 2025 JUGADA

Me voy solito: Espert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de Diputados

El economista, que se bajó de la lista de candidatos a diputados nacionales por la Provincia, se adelantó a la posible destitución que planeaba la oposición en la Cámara baja. El cargo tendría nombre y apellido, también libertario.

Compartir