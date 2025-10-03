3 de octubre de 2025
ENCUENTRO
Segundo tiempo en Olivos: Javier Milei y Mauricio Macri vuelven a verse las caras
Milei y Macri vuelven a verse en Olivos para consolidar un vínculo clave en la búsqueda de gobernabilidad. El Presidente combina la rosca política con una agenda de campaña en Entre Ríos y Santa Fe. Al igual que ocurrió en el encuentro del último fin de semana, también participará Guillermo Francos
En un nuevo capítulo del acercamiento político entre ambos, el Presidente volverá a reunirse con Mauricio Macri, luego del encuentro que ya mantuvieron el domingo pasado, con el objetivo de recomponer el vínculo político tras los roces de los últimos meses. La cumbre, que también contará con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, busca profundizar el vínculo que se empezó a recomponer la última semana y que se perfila como clave para garantizar la gobernabilidad del oficialismo.
El contacto entre Milei y Macri comenzó a fluir nuevamente el miércoles pasado, cuando el libertario, desde Nueva York, agradeció públicamente el respaldo del líder del PRO en medio de la fragilidad política que atravesaba su gobierno. Pocos días después, el domingo, compartieron en Olivos un encuentro de tres horas, sin comida de por medio, en el que solo hubo café e infusiones. Allí, Macri le transmitió al Presidente su visión sobre la situación argentina y advirtió que las derrotas legislativas de La Libertad Avanza se deben a la falta de diálogo con el resto de los sectores.
El expresidente subrayó la necesidad de construir mayor gobernabilidad, una recomendación que coincidió con las advertencias que la administración de Donald Trump deslizó tras anunciar un apoyo financiero a la Argentina. En esa charla no se habló de cargos, aunque Milei dejó abierta la posibilidad de cambios en el Gabinete en los próximos meses, incluso con la incorporación de dirigentes provenientes del PRO.
“Va a haber recambios porque (Luis) Petri va a ganar en Mendoza y (Patricia) Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces voy a tener que recalibrar el Gabinete para mantener el equilibrio”, adelantó el mandatario en una entrevista televisiva.
Macri, por su parte, confirmó en redes sociales la reunión del domingo: “Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar oportunidades para que la Argentina salga adelante”.
Mientras tanto, Milei desplegará este fin de semana una agenda de campaña en Entre Ríos y Santa Fe. Allí se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio y tendrá contacto directo con la ciudadanía, en una estrategia que combina la construcción territorial con la búsqueda de alianzas políticas en la Capital y en Olivos.