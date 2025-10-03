Volver | La Tecla Nacionales 3 de octubre de 2025 ENCUENTRO

Segundo tiempo en Olivos: Javier Milei y Mauricio Macri vuelven a verse las caras

Milei y Macri vuelven a verse en Olivos para consolidar un vínculo clave en la búsqueda de gobernabilidad. El Presidente combina la rosca política con una agenda de campaña en Entre Ríos y Santa Fe. Al igual que ocurrió en el encuentro del último fin de semana, también participará Guillermo Francos

Compartir